Die syrische Regierung hat den USA vorgeworfen, die Lage im Land destabilisieren zu wollen. Der Besuch des US-Botschafters Robert Ford in der westsyrischen Stadt Hama, der ohne vorherige Genehmigung erfolgt sei, sei "ein klarer Beweis für die Verstrickung der USA in die laufenden Vorgänge in Syrien", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Sana einen Vertreter des Außenministeriums in Damaskus. Zugleich wurde "vor der Gefahr solch unverantwortlichen Verhaltens" gewarnt. Die syrische Regierung werde auch weiter alles Nötige tun, um Ruhe und Stabilität im Land wiederherzustellen.



Zuvor hatte das Außenministerium in Washington mitgeteilt, dass US-Botschafter Robert Ford Hama besucht habe, um die Unterstützung der USA für die Bürger in der von den Sicherheitskräften belagerten Stadt zu bekräftigen. Vor der Reise habe die Botschaft die Regierung in Damaskus von den Plänen unterrichtet, hieß es.



Botschafter Ford habe den Tag in Hama verbracht, "um unsere tiefe Unterstützung für das Recht des syrischen Volkes auf friedliche Versammlung und Meinungsäußerung auszudrücken", sagte Außenamtssprecherin Victoria Nuland. "Wir sind höchst besorgt über die Lage in Hama", sagte sie. Bei seinem Besuch sei Ford mit mindestens einem Dutzend Demonstranten zusammengetroffen, die seine Anwesenheit begrüßt hätten.

Menschenrechtler und Anwohner berichten davon, dass Sicherheitskräfte einen Vorort von Damaskus gestürmt haben. Bei dem Übergriff in Harasta im Norden der Hauptstadt seien mindestens zwei Menschen verletzt worden. In den vergangenen Tagen hatten am Rande der Hauptstadt immer mehr Menschen gegen Präsident Baschar al-Assad und für mehr politische Freiheiten demonstriert.

In Harasta seien rund 300 Mitglieder der Sicherheitskräfte vorgerückt, berichteten Anwohner. Sie hätten Haus für Haus durchkämmt und Bewohner festgenommen. Von Lastern aus hätten sie mit Maschinengewehren gefeuert. Dabei seien drei Demonstranten verletzt und anschließend verschleppt worden. Die Sicherheitskräfte hätten zudem das wichtigste Krankenhaus in Harasta durchsucht, erklärte die syrische Menschenrechtsorganisation Sawasiah.