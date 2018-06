Das türkische Militär hat seine vier ranghöchsten Befehlshaber verloren: Der Generalstabschef Isik Kosaner sowie die Befehlshaber von Armee, Marine und Luftwaffe traten geschlossen zurück, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Grund für ihr Ausscheiden ist ein Streit mit dem Ministerpräsidenten Tayyip Erdoğan über die Verhaftung von 250 Offizieren.

Den Offizieren wird vorgeworfen, 2003 in einem Militärseminar unter dem Schlagwort "Operation Vorschlaghammer" einen Staatsstreich gegen Erdoğans Regierung besprochen zu haben. Im vergangenen Jahr begann die Polizei deswegen, mehrere Offiziere festzunehmen. Mittlerweile befinden sich 42 aktive Generäle in Haft, fast ein Zehntel der türkischen Befehlshaber. Während die Armee möchte, dass die Offiziere bis zum Abschluss ihrer Verfahren befördert werden können, will die Regierung die Offiziere pensionieren.

Die Angeklagten weisen die Anschuldigungen gegen sie zurück. Sie argumentieren, während des Seminars sei es lediglich um militärische Planspiele gegangen. Medienberichten zufolge beantragte am Freitag ein Staatsanwalt, der einem weiteren angeblichen Komplott auf der Spur ist, die Festnahme von 22 Beschuldigten. Unter ihnen soll auch ein hochrangiger Befehlshaber sein.

Am Montag tagt turnusgemäß der Oberste Militärrat, der zwei Mal im Jahr zusammenkommt, um wichtige Personalentscheidungen zu fällen. Das Treffen soll wie geplant über die Bühne gehen, kündigte Erdoğans Büro an. Beobachtern zufolge kann Erdoğan die Situation nutzen, an der Militärspitze Offiziere zu installieren, die seiner Partei gewogen sind. Als Nachfolger Kosaners hat Erdoğan bereits am Freitagabend den Chef der Militärpolizei, Necdet Özet, bestimmt. Özet soll außerdem der neue Chef der Bodentruppen werden.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Erdoğan mit Reformen versucht, die Dominanz des türkischen Militärs zu verringern. Das Militär hat in der Türkei traditionell eine starke Stellung; in den vergangenen 50 Jahren hatte es mehrfach Regierungen gestürzt. Mit der Entmachtung der Generäle will Erdoğan auch die Chancen für einen Beitritt zur Europäischen Union verbessern.

Die Beziehungen des säkularen Militärs zu Erdogans islamisch geprägter konservativer Partei AKP sind seit deren erstem Wahlsieg im Jahr 2002 angespannt. Bei der Parlamentswahl im Juni hatte die AKP ein drittes Mal gewonnen und sich 50 Prozent der Stimmen gesichert.