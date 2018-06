US-Außenministerin Hillary Clinton hat auf die Angriffe syrischer Regimeanhänger auf die US-Botschaft in Damaskus reagiert: Sie sprach Präsident Baschar al-Assad offen ab, noch legitimer Führer des Landes zu sein. "Aus unserer Sicht hat er seine Legitimität eingebüßt", sagte sie nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in Washington. Der syrische Staatschef mache einen "Fehler", wenn er glaube, dass die USA an seinem Sturz zweifelten.

"Präsident Assad ist nicht unverzichtbar, und wir haben absolut nichts darin investiert, dass er an der Macht bleibt", sagte Clinton. "Unser Ziel ist, dass der Wunsch des syrischen Volkes nach einem demokratischen Wandel Wirklichkeit wird."

"Trotz Versprechungen von Dialog und Wandel hat die syrische Regierung auf die friedlichen Proteste des Volkes mit mehr Gewalt, mehr Festnahmen und mehr Einschüchterung reagiert", sagte die US-Außenamtschefin. "Diese Angriffe müssen enden", forderte Clinton. Sie warf der Regierung zudem vor, Unterstützung aus dem Iran zu akzeptieren, "um das eigene Volk zu unterdrücken".

Anhänger Assads hatten am Montag in der Hauptstadt Damaskus die Botschaften von Frankreich und den USA angegriffen. Die Aktionen richteten sich gegen den Besuch der beiden Botschafter in der Protesthochburg Hama vor wenigen Tagen. Bei dem Angriff auf die französische Botschaft wurden nach Angaben des Pariser Außenministeriums drei Botschaftsangestellte verletzt. Vertreter beider Länder sahen die syrischen Behörden hinter den Angriffen. Die Regierung Washington bestellte daraufhin den syrischen Botschafter ein.