China hat den amerikanischen Streit um die Schuldenbremse scharf kritisiert. Der Umgang der Amerikaner mit der Schuldenkrise sei "unverantwortlich" und "unmoralisch", heißt es in einem Leitartikel der Zeitung Renmin Ribao. Die US-Abgeordneten seien bereit, wegen der 2012 anstehenden Präsidentschaftswahlen "für ein paar Wählerstimmen" die Interessen Dritter zu opfern. Dabei würden sie die Folgen für die Welt und auch für die USA selbst vernachlässigen. China ist der größte Gläubiger der USA.

Remnin Ribao steht der Kommunistischen Partei nahe, die Zeitung spiegelt in ihrer Berichterstattung immer auch die Debatten in hochrangigen Regierungskreisen wider.

Vorschlag der Republikaner im Senat abgelehnt

Auch in der Nacht hatten sich Republikaner und Demokraten nicht darauf einigen können, wie sie der möglichen Zahlungsunfähigkeit der USA entgegenwirken wollen. Zwar verständigten sich die Republikaner untereinander auf einen Vorschlag. Er sieht vor, die gesetzlich verankerte Schuldenobergrenze von derzeit 14,3 Billionen Dollar (zehn Billionen Euro) kurzfristig um etwa 900 Milliarden Dollar anzuheben. Der Vorschlag passierte zwar das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus, wurde aber vom Senat abgelehnt, weil hier die Demokraten die Mehrheit haben. Auch im Kongress hatten 22 Abgeordnete der Republikaner gegen den Vorschlag gestimmt. Die Anhebung der Schuldengrenze um 900 Milliarden Dollar hätte den USA nur einen Aufschub um ein paar Monate verschafft, bevor sie die Grenze erneut erreicht hätten.

Nun läuft den USA die Zeit davon. Bis Dienstag müssen sich die Parteien nach Auskunft der Regierung geeinigt haben, sonst droht den USA Zahlungsunfähigkeit und eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch die Rating-Agenturen.

Die Demokraten dringen daher mit Nachdruck auf einen Kompromiss. Der aktuelle Vorschlag der Demokraten sieht eine Erhöhung der Schuldenobergrenze in drei Stufen vor. Diese Idee stammt ursprünglich sogar von einem Republikaner, von Mitch McConnell. Die Demokraten hatten sich zuerst gegen eine Drei-Stufen-Lösung ausgesprochen, um die Schulden-Diskussion bis zur Wahl im November 2012 nicht noch dreimal erneuern zu müssen.

Dieses Kompromissangebot an die Republikaner steht aber ebenfalls vor dem Scheitern. Nach Angaben führender Demokraten im Kongress sperrt sich McConnell Verhandlungen.

Folgen einer Zahlungsunfähigkeit wären weltweit spürbar

Auch aus Deutschland kommt Kritik an dem politischen Tauziehen. Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, sagte, eine wirtschaftliche Supermacht mit einer großen Verantwortung wie die USA dürfe sich nicht so verhalten: "Man kann nicht aus wahltaktischen Spielchen heraus die ganze Weltwirtschaft, das ganze Finanzsystem so an den Abgrund heranführen." Die Folgen einer Zahlungsunfähigkeit könnten global spürbar sein: "Wenn es wirklich zu einem Crash käme, dann sind die amerikanischen Renten genauso kaputt wie die Vermögenswerte der Superreichen in Amerika. Dann trifft es jeden auf der Welt."

Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft würden sich nicht sofort in den nächsten zwei Wochen zeigen. Doch indirekte Folgen auf das Wachstum in China oder Lateinamerika könnten die Weltwirtschaft bremsen. "Das trifft auch unseren Export und unsere Wachstumsraten, die wir nicht so fortschreiben könnten", warnte Börner.