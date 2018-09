Bei den Verhandlungen zwischen der US-Regierung und dem Kongress über die Anhebung der Verschuldungsgrenze liegen die Nerven blank. Präsident Barack Obama habe die Gespräche am Mittwoch abrupt beendet und den Raum verlassen, verlautete aus Kreisen der Republikaner. Obama habe erklärt, er werde nicht weiter nachgeben, auch wenn er seine Präsidentschaft riskiere.

Ein ranghoher Berater Obamas sagte dazu, der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Eric Cantor, habe sich in den Gesprächen wie ein Kind benommen, den Präsidenten mehrfach unterbrochen und mit seiner Darstellung über den Verlauf der Gespräche völlig übertrieben. Sein Parteikollege, der Präsident des Repräsentantenhauses John Boehner, solle Cantor zügeln und dafür sorgen, dass "die Erwachsenen ihre Arbeit machen können".

Die Gesprächsrunde, die vierte in dieser Woche, war offenkundig die bislang angespannteste gewesen. Boehner habe die Einsparungsvorschläge der Regierung als "Mätzchen und Bilanztricks" abgelehnt, hieß es. Obama seinerseits habe den Vorschlag der Republikaner, die Verschuldungsgrenze nur für einen kurzen Zeitraum anzuheben, abermals vehement zurückgewiesen, sagte ein ranghoher Berater der Demokraten. Er würde diesen Plan mit seinem Veto zu Fall bringen, habe Obama erklärt.

Die Demokraten hielten an ihrem Ziel einer umfangreichen Übereinkunft fest, die Ausgabenkürzungen sowie Steuererhöhungen für Wohlhabende vorsieht. Die Republikaner lehnen eine Steuererhöhung strikt ab.

Die Rating-Agentur Moody's teilte mit, falls eine Einigung nicht rechtzeitig zustande komme, könnten die USA die Bestnote "AAA" bereits in den kommenden Wochen verlieren. Es werde wahrscheinlicher, dass die Schuldengrenze nicht rechtzeitig erhöht werde und die USA in Zahlungsverzug geraten könnten. In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Rating-Agenturen den USA mit einer Herabstufung der Bonität gedroht.

Auch die chinesische Rating-Agentur Dagong kündigte an, die Kreditwürdigkeit der USA herabsetzen zu wollen. Selbst wenn sich der Kongress und das Weiße Haus noch über die Erhöhung der Schuldengrenze einigen, werde die Herabstufung voraussichtlich erfolgen, hieß es in einem Papier der Agentur. Die US-Regierung habe "keine bedeutende Politik zur Verringerung des Defizits", so Dagong.

China ist der größte ausländische Kreditgeber der USA. Nach Angaben des amerikanischen Finanzministeriums hielt China im April Staatsanleihen im Wert von 1,15 Billionen US-Dollar.

Präsident Obama braucht die Zustimmung des Kongresses, um die Verschuldungsgrenze von derzeit 14,3 Billionen Dollar anzuheben. Falls die Gespräche scheitern, sind die USA voraussichtlich ab dem 2. August zahlungsunfähig. Ein solcher "Super-GAU" in der Schuldenkrise der größten Wirtschaftsmacht würde die Finanzmärkte weltweit erschüttern.