Der britische Premierminister David Cameron will weitere Krawalle in der Hauptstadt mit einem massiven Polizeiaufgebot verhindern. In der kommenden Nacht werden 16.000 Polizisten auf den Straßen der Hauptstadt eingesetzt, kündigte Cameron an. Die Zahl der beorderten Sicherheitskräfte wird damit fast verdreifacht. In der Nacht zu Dienstag hatten rund 6.000 Polizisten vergeblich versucht, die randalierenden und plündernden Jugendgruppen zu stoppen.

Zudem berief Cameron eine Sondersitzung des Parlaments ein. "Wir werden alles Notwendige tun, um die Ordnung in den Straßen wiederherzustellen", sagte der Premierminister, der am Vorabend vorzeitig aus seinem Italien-Urlaub nach London zurückgekehrt war. Er verurteilte die Krawalle als "pure Kriminalität".

Cameron drohte eine harte Bestrafung der Täter an. "Ihr werdet die Kraft des Gesetzes spüren", sagte er. Wer alt genug sei, Straftaten zu begehen, sei auch alt genug, bestraft zu werden. Bisher seien 450 Randalierer festgenommen worden. Es sei noch mit deutlich mehr Festnahmen zu rechnen.

In der britischen Hauptstadt hatte es in der Nacht zum Dienstag zum dritten Mal in Folge heftige Ausschreitungen und Plünderungen gegeben. Die Krawalle griffen dabei erstmals auch auf andere Städte des Landes über.

Möglicherweise ein Todesopfer

Möglicherweise haben die Proteste einem 26-jährigen das Leben gekostet. Der Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die britische Polizei mit. Er war am Montagabend mit mehreren Schusswunden in einem Auto im Bezirk Croydon gefunden worden. Nach Polizeiangaben waren zu dem Zeitpunkt zwei weitere Personen anwesend. Sie wurden verhaftet, weil sie Diebesgut bei sich trugen. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Angesichts der anhaltenden Ausschreitungen sagte der englische Fußballverband das für morgen in London angesetzte Länderspiel zwischen England und den Niederlanden ab. Wegen des starken Aufgebots an Sicherheitskräften im Kampf gegen die seit Tagen andauernden Krawalle in der Stadt sei die Polizei nicht in der Lage, die Sicherheit der 70.000 Zuschauer im Wembley-Stadion zu garantieren. Das für diesen Abend geplante Testspiel zwischen Ghana und Nigeria ist ebenfalls abgesagt worden. Die Partie sollte in Watford vor den Toren der britischen Hauptstadt stattfinden.