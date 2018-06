Freudenfeste wollen sie feiern, die französischen Fanclubs von Dominique Strauss-Kahn. Sie hatten nie von ihrer Hoffnung abgelassen, der unter "DSK" firmierende Sozialist werde Kandidat seiner Partei für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr – und dann Präsident. Nun, da das Vergewaltigungsverfahren gegen DSK auf Antrag des Staatsanwalts Cyrus Vance eingestellt wurde, sehen sie sich kurz vor ihrem Ziel.

Wie man sich täuschen kann. Denn was DSK erwartet, das beschrieb Dienstagnachmittag Douglas Wigdor, einer der Anwälte von Nafissatou Diallo, auf einer Pressekonferenz in Paris. Wigdor war ganz Attacke, und was ihm im Unterschied zum Kollgegen Kenneth Thompson an Charisma fehlt, macht er durch schneidenden Sarkasmus wett. Selbstverständlich werde man auch weiterhin den Zivilprozess anstreben, zu dem es wohl frühestens in zwei Jahren kommen werde. Die Zeit werde man nicht zuletzt dazu brauchen, eine Vielzahl von Zeuginnen "aus aller Welt" anzuhören, denen Ähnliches widerfahren sei wie das, um was es im New Yorker Prozess ging. Auf diese Weise solle der "modus operandi" Strauss-Kahns belegt werden.

Der Befangenheitsantrag, den Diallos Anwälte noch am Montag Vance stellten, diente nämlich in Wahrheit bereits der taktischen Vorbereitung des Zivilprozesses, und er hatte es in sich. Zum einen bringt er die starken Punkte der Anklage und die schwachen der Verteidigung noch einmal in Stellung:

1) Der sexuelle Kontakt hat nachweislich innerhalb einer Zeitspanne von neun Minuten stattgefunden, auf dem Fußboden. Vorausgesetzt, es habe zwischen beiden vorher nie einen Kontakt gegeben, ein wenig wahrscheinliches Szenario für Verführung und freiwillige Hingabe.

2) Die unterschiedlichen, voneinander abweichenden Aussagen Diallos über die Geschehnisse im Hotel betrafen nie den eigentlichen Vorfall, und sie seien auf Sprachprobleme und Missverständnisse zurückzuführen.

3) DSK selbst sei nie veranlasst worden, seine Version des Geschehens zu schildern.

4) Das Gespräch zwischen Diallo und einem Bekannten in Arizona sei falsch übersetzt worden; sie habe nicht gesagt "Der Typ hat Geld, ich weiß, was ich tu'", sondern "Ich habe mir zivile Anwälte besorgt, ich weiß, was ich tu'"; bis heute hätten die Anwälte Diallos keine Kopie der Aufzeichnung bekommen.