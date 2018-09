Syriens Präsident Baschar al-Assad hat die von westlichen Regierungen erhobenen Rücktrittsforderungen gegen ihn verbal abprallen lassen. "Indem wir auf eine Reaktion verzichten, sagen wir ihnen, dass ihre Äußerungen wertlos sind", sagte er am Sonntagabend im syrischen Staatsfernsehen. Rücktrittsforderungen dürften sich "nicht an einen Präsidenten richten, der vom syrischen Volk gewählt wurde und der nicht vom Westen eingesetzt wurde".



Assad warnte den Westen vor einer militärischen Intervention gegen sein Land. Die Konsequenzen wären untragbar, sagte er. Syrien habe größere Kapazitäten zur Abwehr als angenommen und liege zudem geopolitisch sensibel. Das Land grenzt an Israel, den Libanon, den Irak, die Türkei und Jordanien und ist zudem mit Iran verbündet. Die EU hatte zwar schärfere Sanktionen gegen Assad angekündigt, militärische Aktionen sind nicht geplant.

Die Probleme Syriens müssten politisch gelöst werden, so Assad im TV. Er kündigte wiederholt eine Verfassungsreform und Wahlen im Februar 2012 an. Anträge auf Zulassung als Partei könnten bald eingereicht werden. Die in der Verfassung verankerte führende Rolle der herrschenden Baath-Partei werde aber nicht angetastet.

Mit dem ersten Fernsehinterview seit seinem Amtsantritt im Jahr 2000 reagierte Assad auf die Forderungen des Westens. US-Präsident Barack Obama und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hatten am Donnerstag erstmals den Rücktritt Assads gefordert und damit Druck auf den syrischen Machthaber aufgebaut. Kurz darauf zogen auch die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit einer gemeinsamen Rücktrittsforderung nach.



Das syrische Militär versucht Menschenrechtsverletzungen zu verheimlichen



Derweil greifen syrische Sicherheitskräfte nach Angaben von Oppositionellen seit Tagen die Hafenstadt Latakia an. Dabei werden angeblich auch Wohnviertel von Kriegsschiffen aus beschossen. Die Protestbewegung sagte am Sonntag, nahe der türkischen Grenze seien zwei Männer erschossen worden, die aus einem von der Armee belagerten Viertel in Latakia geflohen seien. Sie starben bei dem Versuch, in die Türkei zu entkommen.

Außerdem versuchen die syrischen Streitkräfte das Ausmaß ihrer Angriffe auf Zivilisten vor einer Delegation der Vereinten Nationen zu verbergen. In einem palästinensischen Flüchtlingslager von Latakia seien "Aufräumarbeiten" in Gange, sagte ein westlicher Diplomat. Damit sollten Hinweise auf "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vernichtet werden.

Am Samstag hatte Assad die Stadt Homs mit Granaten und Panzern angreifen lassen. Dabei wurden mindestens acht Menschen getötet. Im Dorf Mohassan in Deir al-Zor im Nordosten Syriens sollen nach Angaben der Oppositionellen zwölf Soldaten hingerichtet worden sein, weil sie nicht auf Demonstranten schießen wollten.



Seit Beginn der Proteste sind nach Angaben der in London ansässigen Menschenrechtsorganisation Syrian Observatory for Human Rights mindestens 1.860 Zivilisten und 422 Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.