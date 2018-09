Der chinesischen Regierung zufolge sollen uigurische Aufständische für die gewaltsamen Übergriffe in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang verantwortlich sein. Es handele sich um einen "vorsätzlich geplanten Terroranschlag", teilten die Behörden mit. Die Polizei habe vier Verdächtige erschossen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vier weitere Angreifer seien festgenommen worden.

Bei Messerstechereien in der Stadt Kashgar waren am Wochenende 19 Menschen getötet worden, 40 Menschen wurden verletzt. Laut der Staatsagentur habe eine Gruppe "bewaffneter Terroristen" am Sonntag ein Restaurant gestürmt und den Besitzer und einen Gast getötet. Das Restaurant hätten sie in Brand gesetzt. Auf ihrem weiteren Weg hätten sie Passanten wahllos niedergestochen, vier von ihnen getötet und weitere zwölf verletzt. Unter den Verletzten seien drei Polizisten.

Bereits am Samstag hatte sich eine ähnliche Messerattacke auf einem Markt in Kashgar ereignet. Dabei hätten zwei "Aufrührer" sieben Menschen getötet, berichtete Xinhua. Einer der Angreifer sei von Passanten getötet worden. Nach den beiden Vorfällen hat die Polizei scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen und Straßensperren eingerichtet.

Ein Sprecher des in München ansässigen Weltkongresses der Uiguren sah als Ursache der Gewalt die "Unterdrückung der Uiguren" durch die Chinesen. Xinjiang gilt wegen der Spannungen zwischen dem muslimischen Turkvolk und den Chinesen als Konfliktregion.

Erst vor zwei Wochen hatte die Polizei 14 "Aufrührer" erschossen, die in Hotan eine Polizeistation gestürmt und vier Menschen getötet hatten. Exiluiguren hatten damals von einer vorausgegangenen Demonstration berichtet.