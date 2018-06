Frankreich will seine Stellung als Spitzen-Schuldner am Kapitalmarkt mit einem Sparprogramm absichern. Haushaltsministerin Valérie Pécresse kündigte an, Steuervergünstigungen und -anreize abzuschaffen. Dadurch soll der Haushalt allein in diesem Jahr um geschätzte drei bis vier Milliarden Euro und im kommenden Jahr um weitere zehn Milliarden Euro entlastet werden. "Diese Reformen werden umgesetzt, um das Defizit zu reduzieren und Wachstum und Jobs zu schützen", sagte Pécresse.

Mit den angekündigten Schritten bleibt Frankreich allerdings vor den im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen weit hinter den umfassenden Sparprogrammen anderer Staaten wie beispielsweise Italien zurück. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy steht bei der angestrebten Wiederwahl ein harter Kampf bevor, weswegen er womöglich auf härtere Einschnitte verzichtet.

An den Märkten war in den vergangenen Wochen über eine Herabstufung der Top-Bonitätsnote von Frankreich spekuliert worden, nachdem den USA erstmals die Spitzennote AAA von der Rating-Agentur Standard & Poor's entzogen wurden. Das führte zu einem Kursrutsch am französischen Aktienmarkt, unter dem vor allem die Banken litten. Das Staatsdefizit hatte 2010 bei 7,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gelegen. In diesem Jahr soll es auf 5,7 und im kommenden auf 4,6 Prozent fallen. Die EU-Verträge sehen eigentlich eine Obergrenze von drei Prozent vor.