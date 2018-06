Nordkorea leistet Iran nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Hilfe bei der Entwicklung seines umstrittenen Atomprogramms. Die Regierung in Pjöngjang soll dem Verteidigungsministerium in Teheran im Frühjahr dafür ein spezielles Computerprogramm beschafft haben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf westliche Geheimdienstkreise.

Mit dem Computerprogramm kann demnach simuliert werden, wann eine nukleare Anordnung kritisch wird, also zum Beispiel mit welchem Spaltmaterial eine Atombombe zünden würde. Die Software ist vom US-Atomwaffenlabor Los Alamos entwickelt worden. Sie wird an vielen westlichen Forschungseinrichtungen auch für zivile Zwecke genutzt, unterliegt aber strengen Exportbeschränkungen. Wie sie nach Nordkorea gelangt ist, ist nicht bekannt.

Die Informationen erhärteten den Verdacht, dass Iran weiter an der Entwicklung von Atomwaffen arbeitet. Mit dem Programm ließen sich Neutronenflüsse simulieren, heißt es. Solche Berechnungen seien für die Konstruktion von Reaktoren unerlässlich, aber auch für die Entwicklung von nuklearen Sprengköpfen.

Darüber hinaus sollen Wissenschaftler aus Nordkorea ihre iranischen Kollegen an der Software ausgebildet haben. Mitte Februar sei eine nordkoreanische Delegation in den Iran gereist, um dort rund 20 Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in der Anwendung des Programms zu schulen. Das Training soll über etwa drei Monate hinweg auf einem geheimen Stützpunkt der Revolutionsgarden stattgefunden haben.

Die Zeitung berichtet, dass der Iran insgesamt 100 Millionen Dollar an Nordkorea für eine Zusammenarbeit bei der Nukleartechnik gezahlt habe. Die Hilfe bei der Software sei nur ein kleiner Teil dieser Kooperation.

Die Zusammenarbeit mit Nordkorea bedeute aber nach Einschätzung westlicher Geheimdienste nicht, dass der Iran an einem konkreten Atombombenprogramm arbeite, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Die Regierung in Teheran versuche vielmehr, die Voraussetzung zu schaffen, um im Notfall sehr schnell Atomwaffen bauen zu können.

IAEA kontrolliert iranische Atomstandorte

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, dass eine ranghohe Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in der vergangenen Woche an fünf Tagen Atomstandorte im Iran besucht habe.

Die Inspektoren hätten das Atomkraftwerk Buschehr, die Urananreicherungsanlagen in Fordo und Natans, die Anlage in Isfahan und den Schwerwasserreaktor in Arak besichtigt, sagte der iranische IAEA-Vertreter Ali Asghar Soltanieh. Die IAEA untersucht seit Jahren, ob mit dem iranischen Atomprogramm militärische Zwecke verfolgt werden.