Bei israelischen Luftangriffen im Gaza-Streifen sind nach palästinensischen Angaben sieben Menschen getötet worden, weitere 18 Menschen seien verletzt worden. In anderen Berichten ist von fünf Toten die Rede.

Auch in Ägypten werden Opfer beklagt. Nach Behördenangaben wurden in der Nacht zum Freitag drei ägyptische Grenzwächter von israelischen Soldaten erschossen. Sie befanden sich in der Nähe des ägyptisch-israelischen Grenzpostens Taba. Die Israelis hätten versucht, um sich schießende militante Palästinenser an der Flucht nach Ägypten zu hindern. Die israelische Armee bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Unterdessen feuerten Extremisten aus dem Gaza-Streifen mindestens zehn Raketen Richtung Israel ab. Dabei sei eine Synagoge in der Hafenstadt Aschdod getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Drei Menschen seien verletzt worden.

Der israelische Luftangriff im Ort Rafah sei die Reaktion auf eine Serie von Terroranschlägen im Süden von Israel, hieß es aus israelischen Militärkreisen. Bei den Anschlägen seien acht Israelis ums Leben gekommen, sagte eine Sprecherin der israelischen Streitkräfte. Es handele sich dabei um sechs Zivilisten und ein Mitglied der Sicherheitskräfte, zudem sei ein Polizist bei der Verfolgung der Attentäter erschossen worden.

Fast zeitgleich war es am Donnerstag in Israel zu drei Anschlägen gekommen: Zwei zivile Busse wurden von Männern mit automatischen Waffen angegriffen, und ein Armeefahrzeug fuhr in eine Sprengfalle. Ein israelischer Militärsprecher sprach von "koordinierten Terrorangriffen". Ersten Erkenntnissen zufolge wurden auch panzerbrechende Waffen und Mörser eingesetzt. 30 Menschen wurden verletzt. Die Identität der Täter und ihr Motiv sind bislang unklar. Israel machte das palästinensische Volkswiderstandskomitee für die Taten verantwortlich.



Spezialkräfte der Polizei töteten nach Regierungsangaben sieben der Attentäter. Einige von ihnen hatten einen Bus und ein Privatauto auf einer Straße an der israelisch-ägyptischen Grenze beschossen. Dort hatte Israel erst vor kurzem damit begonnen, eine Befestigung zu bauen. Bisher ist die Grenze über weite Strecken nur durch einen Zaun gesichert. Israels Regierung gab Ägypten deswegen eine Mitschuld an den Vorfällen.

"Die Angriffe sind ein Beweis für die mangelnde Kontrolle der Ägypter auf der Sinai-Halbinsel und das Erstarken terroristischer Gruppen dort", hieß es in einer Erklärung von Verteidigungsminister Ehud Barak. Die Drahtzieher der Anschläge säßen aber im Gaza-Streifen, schrieb er. Barak warnte, Israel werde mit aller Härte und Entschiedenheit reagieren.

Hamas weist Beteiligung zurück

Die im Gaza-Streifen herrschende radikalislamische Hamas-Organisation weist den Vorwurf einer Beteiligung zurück: "Ich glaube nicht, dass Hamas hinter den Angriffen steht", sagte das führende Mitglied Ahmed Jussef. "Aber wir preisen die Attentäter, denn sie haben israelische Soldaten angegriffen". Israel greife den Gaza-Streifen "täglich" an.

Da es keinen Verhandlungsprozess gebe, sei die militärische Eskalation nur logisch, sagte der stellvertretende Außenminister der selbst ernannten Hamas-Regierung. Hamas beherrscht den Gaza-Streifen seit Mitte Juni 2007.

Auch ägyptische Regierungsvertreter äußerten sich zu Iraels Vorwürfen. Der Gouverneur der Provinz Süd-Sinai, Chalid Foda, sagte, es seien keine Extremisten über die Grenze von Ägypten nach Israel eingesickert und es habe auch niemand von ägyptischem Boden aus auf Menschen in Israel gefeuert.



Ein anderer Spitzenbeamter hielt den Kommentar des Gouverneurs jedoch für voreilig. Er sagte, in den vergangenen Wochen hätten die Sicherheitskräfte im Norden der Halbinsel ihre Operationen gegen militante Islamisten verstärkt. Es sei daher durchaus denkbar, dass einige von ihnen gen Süden geflohen und durch den Grenzzaun nach Israel gelangt seien.

Es ist der zweite Terroranschlag in Israel in diesem Jahr. Am 23. März waren bei dem ersten schweren Anschlag in Jerusalem seit etwa zwei Jahren eine Frau getötet und dutzende Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte nach Polizeiangaben in einer Tasche, die ein mutmaßlich palästinensischer Attentäter an einer Haltestelle nahe der zentralen Busstation abgestellt hatte.