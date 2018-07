Die Worte des Premierministers David Cameron anlässlich der Krawalle in Großbritannien waren harsch und vor allem ungerecht. Ein Teil der britischen Gesellschaft sei kaputt und krank, sagte er. Schuld daran seien die zunehmende Verantwortungslosigkeit in Familien und die Jugendkriminalität. Diese Behauptungen gehen aber an den wirklichen Problemen und den wahren Ursachen für die Krawalle im Land vorbei.

Cameron verkennt, dass das Auseinanderdriften der Gesellschaftsklassen ausschlaggebend für die Unruhen ist. Auf der einen Seite befindet sich die Oberschicht, dazu gehören Banker und Anwälte. Ihnen gegenüber stehen die Jugendlichen aus sozialen Notstandsgebieten, die um jeden Pfund kämpfen müssen und deren Zukunft ungewiss ist. Da verwundert es nicht, dass die Jugendlichen eine Gier nach demselben Reichtum der oberen Klasse entwickelt haben.

Der Oppositionsführer im Parlament, Ed Miliband, hat mit seinem Vorwurf Recht: Cameron verschließt sich einer tieferen Ursachenerkundung. Statt die Schwachen der Gesellschaft zur Disziplin zu zwingen und sie zu sanktionieren, sollte er mit ihnen sprechen und diskutieren. Denn die Krawallmacher auf den Straßen bestehen nicht nur, wie Cameron behauptet, aus Drogensüchtigen und Kriminellen, sondern vielmehr aus jungen Menschen, die mit der Gesellschaft und dem Staat unzufrieden sind.

Cameron sollte ihnen Kompromisse anbieten. Das fällt dem Tory-Politiker jedoch sichtlich schwer, denn eine umfassende Diagnose der Krawalle würde die konservative Linie seiner Partei infrage stellen. Sie besagt, dass jeder Mensch seines Glückes Schmied ist. Die Jugendlichen, die gegen das System rebellieren, sind demnach selbst Schuld an ihrer Misere und müssten sich auch selbst helfen, aber bitte mit Disziplin. Das ist vielen nicht möglich. Wer einmal am unteren Ende der Gesellschaft angelangt ist, für den ist es schwer, wieder nach oben zu finden.

Die Krawalle passen einfach nicht in das einst so makellose Bild Großbritanniens. Eben noch die Aufnahmen der königlichen Hochzeit, heute brennende Autos und eingeschlagene Fensterscheiben. Die Fassade Großbritanniens beginnt zu bröckeln und was zum Vorschein kommt, das sind enttäuschte Jugendliche. Cameron sollte die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft angehen, statt täglich neue Maßnahmen gegen die Krawallmacher im Lande zu verhängen. Denn damit erreicht er nur das, was er eigentlich verhindern will, weitere Proteste.