Während die libyschen Rebellen immer weiter auf Tripolis vorrücken, bereiten sich die noch verbliebenen Truppen von Muammar al-Gadhafi auf die Verteidigung der Hauptstadt vor. Die Rebellen berichteten, dass zahlreiche Kämpfer des Gadhafi-Regimes aus den Ortschaften rund um Tripolis in die Hauptstadt geflohen sind. Ein Bewohner sagte: "Überall sind Bewaffnete in den Straßen, Soldaten, Angehörige der Revolutionskomitees und Freiwillige der Volksschutz-Truppen."

Weitere Augenzeugen berichten von heftigen Gefechten in Tripolis. Diese seien viel intensiver gewesen als die vereinzelten Schusswechsel, die es in den vergangenen Wochen gegeben hatte. Auch die Nato hat in den vergangenen Tagen ihre Luftangriffe auf Tripolis intensiviert.

Die Internationale Organisation für Migration kündigte deshalb an, in den nächsten Tagen mit der Evakuierung Tripolis zu beginnen. Die Hilfsorganisation will viele Ägypter und andere ausländische Bewohner der Stadt in Sicherheit bringen. Auch Polen will seine Landsleute noch an diesem Wochenende in Sicherheit bringen. Das Warschauer Außenministerium teilte mit, dass bereits eine Fähre unterwegs sei.

Nachdem die Rebellen nach eigenen Angaben mehrere strategisch wichtige Städte in der Nähe Tripolis eingenommen haben, ist ein baldiger Angriff auf die Hauptstadt wahrscheinlicher geworden. Der Weg nach Tripolis sei nun nahezu frei, berichtet der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Es könnte sich um einen Wendepunkt im Krieg gegen Gadhafi halten, hieß es auf Al Jazeera.

Denn den Aufständischen ist es gelungen, die schwer umkämpfte Stadt Brega einzunehmen. Nach tagelangen Gefechten sei die wichtige Öl- und Gasstadt Brega wieder vollständig unter ihrer Kontrolle, sagte ein Rebellenvertreter. Zudem seien die Rebellen nach Sliten etwa 150 Kilometer östlich und Saijah westlich von Tripolis vorgerückt. Den Angaben zufolge leisteten die Truppen von Gadhafi dort nur vereinzelt Widerstand. Bei den Kämpfen seien 31 Rebellen getötet und 120 verletzt worden, sagte ein Sprecher der Aufständischen. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben gibt es nicht.

Sollten alle drei Städte erobert sein, wäre dies ein strategischer Erfolg für die Rebellen. Sie würden dann über die wichtigen Raffinerieanlagen des Landes verfügen. Im Kampf gegen Gadhafi, der sich vermutlich in Tripolis aufhält, wäre das von Vorteil. Ein Verantwortlicher der Anlage sagte, bei Lieferunterbrechungen drohe Tripolis "nicht nur ein Problem, sondern eine schlimme Krise".

Gadhafi-Vertrauter läuft zu Rebellen über

Medien der Aufständischen berichteten zudem, dass die Rebellen in der Küstenstadt Brega einen General Gadhafis festgenommen haben. Dank der militärischen Karten, die er bei sich getragen habe, wüssten sie jetzt, wo im östlichen Frontabschnitt Minen verlegt seien.

Unterdessen berichtete ein oppositioneller libyscher Fernsehsender am Freitag, dass ein ehemaliger enger Gadhafi-Vertrauter, Abdulsalam Dschallud, zu den Aufständischen übergelaufen sei. Dschallud war früher libyscher Regierungschef und die Nummer zwei des Regimes. Er hatte Gadhafi viele Jahre gedient. Unter anderem war er in den Jahren 1972 bis 1977 sein Regierungschef. Seit dem Beginn der 1990er Jahre wurde er wegen Meinungsverschiedenheiten mit Gadhafi im libyschen Machtgefüge jedoch immer weiter zurückgedrängt. Vor ihm hatten sich bereits andere Weggefährten Gadhafis abgesetzt.