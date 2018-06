In Libyen werden nach dem absehbaren Sturz von Machthaber Muammar al-Gadhafi möglicherweise deutsche Soldaten zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung kündigte an, die Beteiligung der Bundeswehr an einem internationalen Einsatz "konstruktiv" zu prüfen. Bei der laufenden Mission der Nato ist Deutschland nur mit wenigen Soldaten in der Nato-Einsatzzentrale dabei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht keinen Anlass für rasche Entscheidungen über ein Engagement in Libyen. Ein solcher Einsatz sei "überhaupt nicht spruchreif", sagte Merkel. Eine militärische Absicherung der Übergangsregierung müsse zunächst innerhalb der internationalen Gemeinschaft besprochen werden.

Noch ist offen, ob es in Libyen nach dem Ende von Gadhafis Herrschaft eine internationale Friedensmission geben wird. Zu deren Aufgaben könnte zum Beispiel die Absicherung von humanitärer Hilfe gehören. Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) versprach dazu in der Rheinischen Post: "Wenn es Anfragen an die Bundeswehr gibt, werden wir das konstruktiv prüfen, wie wir das immer tun."

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte, derzeit sei es für solche Fragen noch "zu früh". Bislang gibt es auch noch keine entsprechende Bitte des Übergangsrats der libyschen Rebellen. Westerwelle fügte hinzu: "Die deutsche Kompetenz besteht vor allen Dingen darin, dass wir beim wirtschaftlichen Aufbau helfen können." Als weiteres Beispiel für deutsche Hilfe nannte er den Aufbau einer unabhängigen Justiz.

SPD gegen Beteiligung der Bundeswehr

Die SPD schließt eine Beteiligung der Bundeswehr am Wiederaufbau in Libyen aus. "Soldaten sind jetzt nicht gefragt", sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier. Deutschland könne aber aktiv werden, um bei einer demokratischen Zukunft für das Land zu helfen. Auch die Linkspartei lehnt einen Bundeswehr-Einsatz in Libyen strikt ab. Der Linke-Abgeordnete Wolfgang Gehrcke warf der Bundesregierung vor, deutsche Soldaten leichtfertig in ein "militärisches Abenteuer" schicken zu wollen.

Mit deutscher Entwicklungshilfe kann Libyen nicht rechnen. "Dafür ist das Land zu reich", sagte Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) in Rostock. Allein auf deutschen Konten liegen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums derzeit insgesamt 7,2 Milliarden Euro, die von libyschen Staatsfirmen oder dem Privatvermögen des Gadhafi-Clans stammen. Westerwelle versprach, dieses Milliardenvermögen schnellstmöglich freizugeben.