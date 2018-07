Nach der Eroberung seines Hauptquartiers in Tripolis durch die Rebellen hat sich der ehemalige libysche Machthaber Muammar al-Gadhafi in einer Tonbotschaft gemeldet. In der vom Fernsehsender Al-Urubah veröffentlichten Ansprache sagte er: "Wir haben uns aus taktischen Gründen zurückgezogen."

Der Komplex Bab al-Asisija sei nur noch ein Schutthaufen gewesen, nachdem die Nato zu Beginn ihres Libyen-Einsatzes 64 Raketen darauf gefeuert habe. Gadhafi drohte den Aufständischen mit einem erbitterten Kampf – notfalls bis in den Tod.

Die Rebellen waren am Sonntag in Tripolis einmarschiert und brachten seitdem den größten Teil der Hauptstadt unter ihre Kontrolle. Am Dienstag eroberten sie den weitläufigen Komplex von Gadhafis Residenz, in der sich auch unterirdische Bunker befinden.

Der Sprecher der alten Regierung, Mussa Ibrahim, rief die Bevölkerung auf, sich am Kampf gegen die Rebellen zu beteiligen. In den vergangenen Stunden seien bereits 6.500 Freiwillige in Tripolis eingetroffen, um die Gadhafi-treuen Kämpfer zu unterstützen, sagte er dem in Syrien ansässigen Sender Arrai.

Der Regierungssprecher lud auch Sympathisanten aus dem Ausland ein: Die Freiwilligen könnten nach Libyen kommen, man werde ihnen Waffen, Munition und eine Ausbildung geben, sagte er. "Wenn die Bombardierungen fortgesetzt werden, werden wir Libyen in eine Feuersglut verwandeln, und wir werden die Zivilisten vor den Banden und der Allianz der Kreuzfahrer schützen."

Die libyschen Soldaten hätten mehrere Rebellenkommandeure festgenommen.

Übergangsrat plant Umzug nach Tripolis

Der Übergangsrat der Rebellen bereitet bereits den Umzug von Bengasi in die Hauptstadt vor. "Die Hälfte der Regierung wird morgen in Tripolis sein", sagte Mahmud Shammam, Sprecher des Übergangsrates, dem US-Sender CNN. Er nannte die Minister für Öl und Kommunikation sowie für das Innen-, das Verteidigungs- und das Gesundheitsressort. "Sie werden sich sofort an die Arbeit machen."

Nach Berichten einer BBC-Korrespondentin gab es auch in der Nacht zum Mittwoch in Tripolis immer wieder Kämpfe zwischen Aufständischen und Regierungstruppen, teilweise auch noch in der Gadhafi-Residenz.

Wie der arabische Nachrichtensender Al Jazeera berichtete, griffen Regierungstruppen außerdem die Aufständischen-Hochburg Misrata in der Nacht mit Raketen an. Das habe der Militärrat der Rebellen in der Küstenstadt rund 200 Kilometer östlich von Tripolis mitgeteilt. Die Scud-Raketen seien aus Sirte, der Heimatstadt Gadhafis, abgefeuert worden, hieß es. In Misrata habe es mehrere laute Explosionen gegeben. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Die sandinistische Regierung Nicaraguas bot an, Gadhafi Asyl zu gewähren, falls dieser dies wünsche. "Wenn jemand uns um Asyl bitten würde, hätten wir dem positiv Rechnung zu tragen", sagte Bayardo Arce, einer der engsten Mitarbeiter des sandinistischen Präsidenten Daniel Ortega.