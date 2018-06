Im libyschen Sirte verhandelt die Übergangsregierung der Rebellen mit Stammesführern über eine friedliche Übergabe der Stadt. Die Rebellen marschieren trotzdem in Richtung der Geburtsstadt des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gadhafi, um die strategisch wichtige Stadt notfalls anzugreifen. Al Jazeera zufolge haben die Rebellen jetzt den Ort Nawfalija – rund 120 Kilometer östlich von Sirte – weitgehend unter Kontrolle.

Der Vormarsch auf Sirte geht aber nur langsam voran. Für die Operation in der Küstenstadt Sirte würden mehr erfahrene Kämpfer gebraucht, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders Al Jazeera. Die Rebellen sind nach eigenen Angaben damit beschäftigt, die eingenommene Hauptstadt Tripolis zu befrieden. Die Nato teilte mit, dass zuletzt unter anderem Radarstationen sowie Abschussbasen für Boden-Luft-Raketen in der Umgebung von Sirte beschossen worden seien.

Nach Angaben eines Militärsprechers kontrollieren die Aufständischen inzwischen auch die Straße zwischen Tripolis und Sebha. Die umkämpfte Wüstenstadt in Zentrallibyen gilt als weitere Bastion der Gadhafi-Anhänger.

Die Armeechefs der am internationalen Militäreinsatz beteiligten Staaten verlangten weitere Unterstützung für den Kampf gegen Gadhafi. Sie seien einhellig der Meinung, "dass der Krieg noch nicht beendet ist", sagten sie gemeinsam nach einem Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha.Wo Gadhafi sich befindet, ist nach wie vor unbekannt. Seine Ehefrau sowie drei Kinder reisten nach Angaben des algerischen Außenministeriums nach Algerien.

Humanitäre Krise

Die Versorgungslage in Tripolis ist weiterhin kritisch. Die Lebensmittelgeschäfte hätten wieder geöffnet, die Regale seien aber meist leer, berichtete eine Al Jazeera-Reporterin. Zudem fließe aus den meisten Hähnen kein Wasser, Strom gebe es nur zeitweise.

Der Übergangsrat hatte am Sonntag eine humanitäre Krise in der Hauptstadt eingeräumt und alle im Ausland lebenden Ärzte aufgefordert zurückzukehren. Zudem ging die Suche nach Opfern des alten Regimes weiter. Sicherheitskräfte der Rebellen waren am Montag damit beschäftigt, ein Lagerhaus zu sichern, an dem am Wochenende dutzende verkohlte Leichen gefunden worden waren.

Am Donnerstag wollen Vertreter des libyschen Übergangsrates in Paris ihre Pläne für die Zukunft und den Bedarf an Hilfe aus dem Ausland darlegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an der Unterstützerkonferenz teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Pariser Treffen sei aber keine Geberkonferenz, es werde dort nicht um konkrete finanzielle Zusagen gehen, sagte Seibert.