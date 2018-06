Seit Tagen stoßen Rebellen in Tripolis auf Orte, an denen grausame Verbrechen an der Zivilbevölkerung stattgefunden haben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhob schwere Vorwürfe gegen die Kämpfer des früheren Regimes. Es gebe Beweise dafür, dass Häftlinge willkürlich hingerichtet worden seien, als die Rebellen in die Hauptstadt Tripolis einrückten, teilte die Organisation mit. Gadhafis Truppen hätten auch medizinisches Personal getötet.

Der Übergangsrat der Aufständischen sucht nach mehr als 50.000 Häftlingen, die spurlos verschwunden sein sollen. Diese Gefangenen würden möglicherweise in unterirdischen Bunkeranlagen festgehalten, sagte Sprecher Schamsiddin Ben Ali. Nach der Einnahme von Tripolis hätten die Aufständischen in Krankenhäusern verbrannte Leichen gefunden, vermutlich seien dort Hunderte Menschen als Gefangene festgehalten worden.

Rebellen finden Lockerbie-Attentäter

Bei ihrer Suche nach Vermissten stießen die Rebellen gemeinsam mit dem US-Sender CNN auf einen Mann, dessen Aufenthaltsort seit Längerem unbekannt war: sie fanden den wegen des Lockerbie-Anschlags verurteilten und später freigelassenen Abdelbaset al-Megrahi. Er liegt den Angaben zufolge im Koma und ist dem Tod nahe. Der Mann werde von seiner Familie in einer Villa in Tripolis gepflegt, berichtete CNN.

US-Politiker hatten den Nationalen Übergangsrat der libyschen Rebellen in der vergangenen Woche aufgefordert, Megrahi festnehmen zu lassen und auszuliefern. Zwischen Libyen und den USA besteht allerdings kein Auslieferungsabkommen.

Die meisten der 270 Menschen, die kurz vor Weihnachten 1988 bei dem Anschlag auf eine Maschine der US-Fluggesellschaft PanAm über dem schottischen Lockerbie ums Leben gekommen waren, waren US-Bürger. Die schottische Regionalregierung hatte den 2001 zu lebenslanger Haft verurteilten Megrahi im August 2009 aus humanitären Gründen begnadigt. Zuvor hatten Ärzte bei ihm Prostatakrebs im Endstadium diagnostiziert, aufgrund dessen er nur noch drei Monate zu leben habe. Megrahi hat stets seine Unschuld beteuert.

Übergangsrat räumt humanitäre Krise ein

Knapp eine Woche nach dem Fall von Tripolis räumte der libysche Übergangsrat erstmals eine humanitäre Krise in der Hauptstadt ein. Der Sprecher des Rates forderte deshalb alle im Ausland arbeitenden libyschen Ärzte auf, sofort in ihre Heimat zurückzukehren. Die Lage in den Krankenhäusern der Hauptstadt sei dramatisch, sagte Ben Ali. Notwendig seien mehr Ärzte und wegen der vielen Verletzten auch Nachschub an Medikamenten und medizinischem Gerät.

In Tripolis gab es noch vereinzelte Gefechte zwischen Rebellen und Gadhafi-Getreuen. Dennoch öffneten Geschäfte wieder. Junge Leute begannen damit, die Straßen zu reinigen und die Trümmer der Kämpfe zu beseitigen. Es herrscht aber weiter Wassermangel, Strom gibt es nur vorübergehend. Der libysche Übergangsrat will die Engpässe schnell beheben. Er hat angekündigt, sofort mit der Verteilung von 30.000 Tonnen Benzin zu beginnen. Auch wird eine Lieferung von Diesel erwartet, um die Wasserversorgung wieder in Gang zu setzen.