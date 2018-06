Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy beraten am Nachmittag über das Management und die wirtschaftspolitische Steuerung der Schuldenkrise in der Euro-Zone. Bei dem Treffen in Paris soll es nach Angaben der Bundesregierung nicht um die höchst umstrittene Einführung von gemeinsamen Anleihen für die Euro-Zone gehen. Beobachter rechnen dennoch damit, dass die so genannten Euro-Bonds zumindest inoffiziell zur Sprache kommen. Die Diskussion um die Anleihen wird rechtzeitig zum Treffen dann auch noch einmal befeuert.

Die Deutsche Bank etwa warnt eindringlich vor Euro-Bonds. "Es wäre der demokratisch nicht legitimierte Eintritt in eine Haftungsgemeinschaft", sagte Chefvolkswirt Thomas Mayer der Passauer Neuen Presse. Die Finanzmärkte wären mit diesen Anleihen zwar sehr zufrieden. "Ich fürchte jedoch: Die Einführung der Euro-Bonds wäre eine Giftpille für die europäische Währungsunion", sagte Mayer. Alles würde sich auf einem mittleren Zinsniveau einpendeln – zum Schaden der Deutschen und zum Nutzen der Krisenländer.

Als Alternative zu den derzeit diskutierten Euro-Bonds forderte Mayer, dass die einzelnen Staaten eine starke Selbstverpflichtung zum Abbau der Schulden abgeben müssten. "Die Italiener wollen jetzt schnell einen ausgeglichenen Haushalt herstellen. Frankreich muss es ähnlich machen", sagte Mayer.

Die Schuldenquote in Frankreich sei zu hoch und die Reduzierung der Defizite erfolge viel zu gemächlich. Eine Schuldenbremse in der französischen Verfassung wäre der richtige Weg, sagte Mayer vor dem Treffen zwischen Merkel und Sarkozy.

Schäuble leiste Vorarbeit zu Bonds-Debatte

Dagegen rief der Vorsitzende der Liberalen im Brüsseler EU-Parlament, Guy Verhofstadt, die beiden Regierungschefs dazu auf, zum Thema Euro-Bonds rasch das Gespräch mit europäischen Kollegen zu suchen. Verhofstadt hatte sich zuletzt immer wieder für gemeinsame Staatsanleihen aller Euro-Länder ausgesprochen.

Jüngste Aussagen von Finanzminister Wolfgang Schäuble wertete Verhofstadt als "Offenheit zu radikalen Reformen". Der CDU-Politiker hatte zwar erneut die Einführung gemeinsamer Anleihen abgelehnt, jedoch nur solange die Mitgliedsstaaten eine eigene Finanzpolitik betrieben. "Ich glaube dass die Bedingungen, die Herr Schäuble an den Gebrauch von Euro-Bonds geknüpft hat, im Detail geprüft werden müssen", sagte Belgiens früherer Ministerpräsident. Wenn die deutsche Regierung nun mehr Offenheit zu radikalen Reformen zeige, werde eine entscheidende Phase im Prozess eingeleitet. Schäuble, "einer von Europas engagiertesten Politikern, scheint nun die nötige Vorarbeit für diese entscheidende Debatte zu leisten", sagte Verhofstadt.

Die Transferunion in der Euro-Debatte Transferunion Bereits heute finanzieren die reichen Länder den größten Teil des EU-Haushalts, und hohe Summen fließen als Subventionen in die ärmeren Staaten (wenngleich die Reichen auch Geld aus Brüssel erhalten). Doch das ist in der aktuellen Debatte darüber, ob die Europäische Union eine "Transferunion" werden solle, nicht gemeint. Es geht darum, dass EU-Mitgliedstaaten mit noch relativ soliden öffentlichen Finanzen grundsätzlich für die Schulden jener einstehen, die schlechter gewirtschaftet haben – dass also etwa Deutschland die griechischen Schulden zurückzahlt, wenn Griechenland selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Ein Schritt in diese Richtung wäre die Ausgabe gemeinsamer Anleihen, sogenannter Euro-Bonds. Denkbar wären aber auch direkte Ausgleichszahlungen oder die Vergemeinschaftung der Schulden. In einer Transferunion wären solche Geldflüsse fest institutionalisiert. Das muss nicht bedeuten, dass sie ständig und auf ewig flössen. Dennoch wäre die Transferunion ein Schritt hin zu einer tieferen wirtschaftlichen Integration Europas. Pro-Argumente Die EU sei doch schon längst eine Transferunion, argumentieren Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel (alle SPD). Schließlich stehe Deutschland jetzt schon für die Schulden Griechenlands ein. Das stimmt nur halb, denn die politischen Gegner verstehen unter "Transferunion" eben mehr als nur akute Nothilfe. Je mehr sich die Krise zuspitzt, desto lauter werden die Rufe nach einer wirklichen Transferunion. Selbst führende CDU-Mitglieder sollen sich inzwischen dafür aussprechen. Die Krise sei so tief, dass nur ein entschlossenes Handeln die Wende bringen könne, argumentieren die Befürworter. Eine Transferunion werde zwar teuer für Deutschland, doch die Kosten einer weiteren Verschärfung der Krise seien weit höher. Gestalte man die institutionelle Basis richtig aus, würden die überschuldeten Länder trotz der Hilfszusage künftig zum Sparen gezwungen – und hätten die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang. Contra-Argumente Kritiker befürchten immense Kosten für Deutschland. Würden beispielsweise Euro-Bonds ausgegeben, müsste Deutschland künftig am Kapitalmarkt höhere Zinsen zahlen als bisher. Auch argumentieren sie, dass eine Transferunion falsche Anreize setze, weil sie die Fiskalpolitik der Krisenländer im Nachhinein belohne und nicht zum Sparen anhalte. Eine Konsolidierung der Staatsfinanzen werde so nicht erreicht. Auch würde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der möglichen Geberländer dauerhaft überstrapaziert. Europas Wohlstand sänke. Derzeit fehlt die institutionelle Grundlage für eine Transferunion. Der Lissaboner Vertrag verbietet es der EU und einzelnen Ländern, Schulden von Mitgliedsstaaten zu übernehmen. Um das zu ändern, müssten die Europäischen Verträge umgeschrieben werden.

Griechischer Premier für Euro-Anleihen

Gegen Euro-Anleihen sprach sich der niederländische Finanzminister Jan Kees de Jager aus. Diese seien keine "Wundermittel", sagte Jager. Ausreichend wären aus seiner Sicht weitreichende Vereinbarungen für die Aufsicht über die Staatsfinanzen einzelner Euro-Staaten. Europa benötige eine strengere Kontrolle, um die Gemeinschaftswährung Euro über lange Sicht zu erhalten. Er habe in Brüssel für ein unabhängiges Institut geworben, um die Einhaltung des Stabilitätspakts zu prüfen und die Haushaltsdisziplin durchzusetzen.

Griechenlands Regierungschef Giorgos Papandreou sprach sich indes für die Einführung von gemeinsamen Staatsanleihen aller Euro-Länder aus. Wie sein Büro mitteilte, telefonierte Papandreou mit seinem französischen Kollegen François Fillon. Neben der Debatte um die Anleihen sei es um die möglichst rasche Umsetzung des zweiten Rettungspakets für Griechenland gegangen, das bei einem EU-Gipfel im Juli beschlossen worden war.