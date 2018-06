Der Prozess gegen Ägyptens früheren Präsidenten Hosni Mubarak soll live im Fernsehen übertragen werden. "Das Gericht ist vollkommen überzeugt von dem Recht des ägyptischen Volkes, dem zu folgen, was im Gerichtssaal passiert", sagte der vorsitzende Richter Ahmed Refaat laut einem Bericht der New York Times. Die Verhandlung soll am Mittwoch in den Räumen der Polizeiakademie in Kairo beginnen.

Dem 83-jährigen Mubarak wird vorgeworfen, die Verantwortung für die teils tödliche Gewalt der Polizei gegen die Demonstranten während der landesweiten Massenproteste Anfang des Jahres zu tragen. Außerdem wird ihm Amtsmissbrauch zur Last gelegt. Er war am 11. Februar nach landesweiten Massenprotesten nach fast 30 Jahren an der Macht abgetreten. Mubarak befindet sich derzeit in einer Luxusklinik im Badeort Scharm al-Scheich unter Arrest.

In einer öffentlichen Stellungnahme beantwortete der Richter nicht, ob Mubarak von dem Gericht zu einer Teilnahme der Verhandlung gezwungen wird. Die Verteidiger des früheren Präsidenten wollen dies mit dem Argument verhindern, der gesundheitliche Zustand des Angeklagten ließe eine Teilnahme nicht zu.

Verhandlung sollte erst auf Messegelände stattfinden

Die Justizbehörde hatte erwogen, das Verfahren in einer Halle auf dem Messegelände von Kairo abzuhalten. Der Plan war aber verworfen worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Schauplatz nur schwer zu sichern gewesen wäre.

Bei den Kundgebungen gegen die Regierung von Mubarak hatten Polizei, Geheimdienstler und vom Regime bezahlte Schlägertrupps im Januar und Februar mehr als 800 Demonstranten getötet. Zusammen mit Mubarak sollen deshalb auch Ex-Innenminister Habib al-Adli und sechs ehemalige leitende Mitarbeiter aus dessen Ministerium vor dem Richter erscheinen. Wegen Korruption und Amtsmissbrauchs angeklagt sind außerdem Mubaraks Söhne Gamal und Alaa.