Der Protest Hunderttausender Israelis gegen soziale Ungleichheit im Land hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Handeln bewegt. Netanjahu hat ein Expertenteam mit der Prüfung der Forderungen beauftragt. "Wir können das Ausmaß der sozialen Proteste nicht ignorieren. Wir wissen, dass wir Änderungen vornehmen müssen", sagte Netanjahu am Sonntag.

Die größten Sozialproteste in der Geschichte Israels richten sich gegen Wohnungsnot, steigende Lebenshaltungskosten und die Gesundheits- und Bildungspolitik der Regierung. Nach Angaben der Polizei demonstrierten am Samstagabend landesweit mehr als 250.000 Menschen, davon mehr als 200.000 allein in Tel Aviv. Der Armeerundfunk und andere Medien sprachen von mehr als 300.000 Teilnehmern bei den Protesten in mehreren Städten. Die Proteste setzen die Regierung seit Mitte Juli zunehmend unter Druck.



An der Spitze der Sonderkommission solle Professor Manuel Trachtenberg stehen, der ehemalige Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats, hieß es. "Wir wollen einen richtigen Dialog aufbauen und jeden zu Wort kommen lassen, der Lösungen vorzutragen hat – auch wenn wir nicht alle Forderungen erfüllen können", sagte Netanjahu. Seine Äußerungen wurden vom staatlichen Rundfunk übertragen.



Mit 18 Ministern werde auch ein großer Teil der Regierung an den Debatten beteiligt sein. Das Team solle Empfehlungen zur Lösung der sozialen Krise ausarbeiten, hieß es. Ein Regierungsbeamter sagte, Ziel seien vor allem Maßnahmen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungsnot. Der Sonderkommission sollten neben Ministern auch Akademiker angehören, sagte er.





In Tel Aviv begann der Protestzug am Theater-Platz, wo seit drei Wochen mehr als hundert Aktivisten aus Protest gegen die sozialen Missstände campieren. Die Demonstranten zogen mit israelischen und roten Flaggen der Arbeiterbewegung vor den Sitz des Verteidigungsministeriums und anderer Regierungsbüros und skandierten "Das Volk fordert soziale Gerechtigkeit" oder "Das Volk gegen die Regierung". In Jerusalem zogen die Demonstranten zur Residenz von Netanjahu.



Finanzminister Juval Steinitz, der auch zum Team gehört, äußerte Verständnis für die Demonstranten. "Dies ist ein beeindruckendes Phänomen und wir müssen ihnen zuhören", sagte er dem israelischen Rundfunk. "Wir müssen Lösungen finden, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir den finanziellen Rahmen nicht sprengen und unsere Errungenschaften – wie eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein hohes Wirtschaftswachstum – nicht gefährden."



Die Protestbewegung fordert den Bau von erschwinglichen Mietwohnungen, die Besteuerung von leer stehenden Apartments, die Erhöhung des Mindestlohns und eine kostenlose Schulausbildung für alle Altersgruppen. Einer ihrer Anführer, Uri Metuki, sagte einen "langen Kampf" voraus. "Wir versuchen nicht mehr und nicht weniger als den Wandel eines ganzen Systems zu erreichen, das die Interessen des Einzelnen zu Lasten der Interessen der Gemeinschaft privilegiert."