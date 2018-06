Syrische Oppositionelle haben Angaben von Präsident Baschar al-Assad dementiert, wonach die Militäroperationen im Lande beendet seien. Augenzeugen sagten dem Nachrichtensender Al-Arabija, in den Städten Homs und Aleppo habe es weiterhin Razzien und Operationen des Militärs gegeben.

In einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte Assad versichert, die Einsätze von Militär und Polizei gegen Oppositionelle seien beendet. Der syrische Präsident habe zudem Reformvorhaben aufgezählt, die er in den kommenden Monaten unternehmen wolle, teilten die Vereinten Nationen mit. Dazu zählten eine Revision der Verfassung und Parlamentswahlen.

In dem Gespräch habe Ban eingefordert, dass Reformen schnell umgesetzt werden müssten. Der UN-Generalsekretär zeigte sich beunruhigt von der weit verbreiteten Verletzung von Menschenrechten und dem übermäßigen Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten durch syrische Einsatzkräfte. Er verlangte erneut eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.

Wochenlang hatte Assad den Kontakt zur UN verweigert. Vergeblich hatte Ban versucht, direkten Kontakt zum syrischen Regime zu erhalten. Das aktuelle Telefonat könnte vor diesem Hintergrund ein erster vorsichtiger Schritt in eine von der internationalen Gemeinschaft erhofften Richtung sein.

Die syrische Führung lässt die Armee seit Monaten gewaltsam gegen Demonstranten im ganzen Land vorgehen. Erst am Mittwoch waren in der Protesthochburg Homs im Zentrum des Landes nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wieder drei Zivilisten getötet worden. Angesichts des gewaltsamen Vorgehens des Militärs gegen die Oppositionsbewegung hatten die UN mitgeteilt, dass sie alle nicht notwendigen Mitarbeiter aus Syrien abziehen. Nach Angaben von oppositionellen Menschenrechtsgruppen sind bei den Auseinandersetzungen bisher etwa 2.000 Menschen gestorben.

Truppen internieren Hunderte im Stadion von Latakia

Am Mittwoch haben syrische Soldaten in der Hafenstadt Latakia nach Berichten von Augenzeugen Hunderte Menschen festgenommen und in ein Stadion gesperrt. Der Aktion gingen Razzien in der gesamten Stadt voraus. Seit vier Tagen versuchen Soldaten mit Panzern die Opposition gegen den Präsident niederzuschlagen.

Latakia ist für Assad von besonderer Bedeutung: Die Stadt ist die Metropole der Alawiten in Syrien, einer muslimischen Glaubensgruppe, der auch der 45-jährige Präsident angehört. Die Assad-Familie und enge Vertraute kontrollieren den Hafen der Stadt und deren Finanzen.

Um die wirtschaftliche Kraft des Regimes weiter zu schwächen, forderte Außenminister Guido Westerwelle eine Ausweitung der Sanktionen gegen Syrien vor allem auf dem Ölsektor. Der Außenminister gehe davon aus, dass das politische und sicherheitspolitische Komitee der EU in den kommenden Tagen zu einer Sondersitzung zusammenkomme.