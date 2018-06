Mindestens sieben Oppositionelle sind zum Ende des Ramadan in Syrien von Sicherheitskräften getötet worden. Aktivisten berichteten, die Regierungstruppen hätten in Daraa und Homs nach Gebeten zum Fest Eid al-Fitr, dem Ende des Fastenmonats Ramadan, auf die Demonstranten gefeuert.

Nach Angaben der Oppositionellen gab es in mehreren Städten bei großen Demonstrationen Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften, unter anderem auch in der Hauptstadt Damaskus. Sicherheitskräfte fuhren mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen auf, berichtet der TV-Sender Al Jazeera.

Das syrische Staatsfernsehen habe derweil Machthaber Baschar al-Assad gezeigt, wie er in einer Moschee in Damaskus am Gebet teilgenommen habe, berichtet die BBC.

Beratungen über Sanktionen

International gerät Assad weiter unter Druck. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton verurteilte "die brutale Repression" von Demonstranten und Regierungskritikern in Syrien erneut. "Alle diese Angriffe und die weit verbreitete Unterdrückung müssen unverzüglich enden, festgenommene Demonstranten müssen freigelassen und der Weg zur Erfüllung der berechtigten Hoffnungen der syrischen Bevölkerung frei gemacht werden", sagte Ashton.

Die Menschenrechtsorganisation amnesty international berichtet, dass seit Beginn der Demonstrationen in Syrien im März mindestens 88 regierungskritische Häftlinge in Gefängnissen ums Leben gekommen seien. Die Organisation forderte den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut zu einem harten Vorgehen gegen die Taten auf.

Am Montag hatten sich EU-Diplomaten im Grundsatz auf einen Importstopp von Öl aus Syrien ausgesprochen. Auch im UN-Sicherheitsrat wird weiter über eine gemeinsame Resolution gegen Syrien diskutiert. Al Jazeera berichtet von einem Treffen der UN-Botschafter hinter geschlossenen Türen am Montag, bei dem die rivalisierenden Resolutionsvorschläge Russlands und der USA und Europas besprochen wurden. Das Treffen endete jedoch ohne konkrete Ergebnisse.

Nach UN-Schätzungen sind seit März etwa 2.200 Menschen bei den Protesten gegen die Regierung im Land ums Leben gekommen, davon mehr als 350 seit Anfang August.