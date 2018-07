Wegen des gewaltsamen Vorgehens der syrischen Regierung gegen die Protestbewegung entsendet die Türkei ihren Außenminister Davutoğlu nach Damaskus. Er soll im Auftrag des türkischen Regierungschefs Recep Tayyip Erdoğan den syrischen Staatschef Assad zum Einlenken drängen. In enger Absprache mit den USA werde Davutoğlu eine "ernste Botschaft" an die bislang als Partner bezeichneten Syrer überbringen, kündigte Erdoğan nach Angaben türkischer Medien an.

Außenminister Davutoğlu wolle bei seinem Gespräch mit Assad betonen, dass Syrien dabei sei, die Türkei als Partner zu verlieren. Die türkische Zeitung Radikal berichtete unter Berufung auf diplomatische Kreise, Davutoğlu wolle Assad zwei Möglichkeiten vor Augen führen: Er könne sich wie der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow trotz des Zusammenbruchs seiner Führung als geachteter Staatsmann Respekt verschaffen – oder ihm drohe ein Schicksal wie das des hingerichteten irakischen Ex-Staatschefs Saddam Hussein.

Die Unruhen in Syrien, bei denen nach Angaben der Opposition bereits mehr als 2.000 Regimegegner ums Leben kamen, seien auch eine innere türkische Angelegenheit. "Unsere Geduld ist bald am Ende", sagte Erdoğan. Beide Länder haben eine mehr als 800 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Seit Beginn der Proteste sind nach Schätzungen einige Tausend Syrer in die Türkei geflohen.

In den vergangenen Tagen war die Regierung in Damaskus wegen des gewaltsamen Vorgehens der syrischen Armee gegen die Protestbewegung auch in der arabischen Welt zunehmend unter Druck geraten. In dieser Woche beorderten Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain ihre Botschafter in Damaskus zu Konsultationen in die Heimat. Die Außenminister der Golf-Staaten würden in Kürze über die Lage in Syrien beraten, kündigte der kuwaitische Außenminister Scheich Mohammed al-Salem al-Sabah an.

In einer Abkehr von der sonst diskreten Diplomatie seines Landes forderte der saudiarabische König Abdallah Assad auf, die "Todesmaschinerie" zu stoppen. "Syrien hat nur zwei Möglichkeiten für seine Zukunft: entweder aus freiem Willen zur Vernunft zu kommen oder in Chaos und Gewalt zu versinken", sagte er. Sein Land könne in keiner Weise hinnehmen, was sich in Syrien abspiele. Abdallah beorderte seinen Botschafter zu "Beratungen" nach Riad zurück.

Kuwait folgte dem. Das "Blutvergießen" in dem Land dürfe nicht akzeptiert werden, erläuterte Außenminister Al Sabah. Das Militär müsse sofort stoppen. Bahrains Chefdiplomat Scheich Chaled bin Ahmed el Chalifa sagte, sein Land habe ebenfalls beschlossen, seinen Botschafter abzuziehen und rufe zur "Weisheit" auf.

Auch die Arabische Liga, die bislang direkte Kritik an Assad vermieden hatte, forderte die syrischen Behörden auf, alle Gewalt gegen die Demonstranten umgehend zu beenden. Allerdings sagte der Liga-Vorsitzende Nabil Elaraby auch, drastische Maßnahmen seien von seiner Organisation nicht zu erwarten. Der Staatenbund setze darauf, den Konflikt Schritt für Schritt zu beenden. In der Organisation sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Katar, Kuwait und Oman zusammengeschlossen