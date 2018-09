Die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julija Timoschenko ist in Untersuchungshaft. Ein Gericht in der Ukraine stimmte einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft zu und ließ Timoschenko direkt vom Gerichtssaal aus in ein Gefängnis bringen. Die wegen Amtsmissbrauch angeklagte Oppositionspolitikerin wurde demnach aufgrund mehrerer Störversuche während des Prozesses inhaftiert.



Bereits zum Prozessauftakt im Juni hatte es Tumulte im Gerichtssaal gegeben. Damals hatte das Gericht eine Untersuchungshaft aber noch abgelehnt. Nach der neuen Entscheidung kam es zu Handgreiflichkeiten im Gerichtssaal. Vor dem Gebäude mussten Sicherheitskräfte Demonstranten von der Straße drängen, damit der Polizeiwagen mit der Politikerin zum Gefängnis fahren konnte. Dabei seien mehrere Menschen leicht verletzt worden. Dies teilten die ukrainischen Behörden mit. Timoschenkos Anhänger riefen zu Protesten in der nächsten Woche auf. Am Montag soll der Prozess fortgesetzt werden.

Timoschenko war nach der orangenen Revolution von 2004 Regierungschefin geworden. 2010 verlor sie bei der Präsidentenwahl gegen Wiktor Janukowitsch. Laut Anklage hat die Ukraine während Timoschenkos Amtszeit durch einen ungünstigen Gasvertrag mit Russland Hunderte Millionen Euro verloren. Timoschenko bestreitet die Vorwürfe.

Timoschenko beschuldigt die Regierung

Timoschenko machte für ihre Festnahme die Regierung verantwortlich. "Es ist klar, dass es hier um die Abrechnung mit einem politischen Gegner geht", sagte sie nach Angaben ihres Anwalts. Die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs wies Timoschenko zurück. "Ich kämpfe lediglich gegen das kriminelle Regime in Kiew und um einen würdigen Platz für die Ukraine in der Welt", sagte sie nach Angaben der Agentur Interfax.

Russland nahm Timoschenko in Schutz. Alle 2009 vereinbarten Gasabkommen seien "in strikter Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung der beiden Staaten und internationalem Recht beschlossen" worden. Moskau forderte ein faires Verfahren.

Der ukrainische Staatschef Janukowitsch hat eine Beteiligung an der Inhaftierung Timoschenkos abgestritten. Die Präsidentenadministration greife nicht in die Abläufe der Justiz ein, sagte seine Sprecherin gegenüber Interfax: "Das ist von der Verfassung so vorgeschrieben."