US-Präsident Barack Obama hat erstmals direkt den Rücktritt des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gefordert. "Um des Wohles des syrischen Volkes willen ist die Zeit für den Rücktritt von Präsident Assad gekommen", hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Assad foltere und schlachte sein eigenes Volk ab. Die syrische Regierung verletze damit in eklatanter Weise die Menschenrechte und die Würde des eigenen Volkes.

Die Rücktrittsforderung Obamas ist bisher die stärkste Reaktion Washingtons auf die Lage in Syrien. Bis jetzt hatte die US-Regierung die Gewaltanwendung der syrischen Führung gegen Zivilisten lediglich scharf verurteilt und Assad die "Legitimität" als Führer des Landes abgesprochen – nicht aber seinen Rücktritt gefordert.

Nur kurze Zeit nach den USA gab auch die EU eine Erklärung ab. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton fordert gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und dem britischen Premierminister David Cameron Assads Rücktritt. Er habe "aus Sicht des syrischen Volkes jegliche Legitimität verloren". Deswegen sei es "notwendig für ihn, die Macht niederzulegen".

In der europäischen Erklärung hieß es weiterhin, die EU rufe Assad auf, sich der Realität der vollständigen Ablehnung seines Regimes durch das syrische Volk zu stellen und im Interesse Syriens und der Einheit seines Volkes den Weg frei zu machen." Die Gewalt gegen die Protestbewegung sei "inakzeptabel und nicht zu tolerieren". Ashton kündigte weitere Wirtschaftssanktionen an.

In einer ersten Reaktion warf eine syrische Regierungsvertreterin den USA und der EU vor, die Gewalt in Syrien zu befördern. "Es ist seltsam, dass Obama und die westliche Welt die Gewalt weiter anzuheizen suchen, anstatt ihre Hilfe bei der Umsetzung des Reformprogramms anzubieten", sagte die Direktorin für Außenbeziehungen des Informationsministeriums, Riem Haddad, der Nachrichtenagentur AFP.

USA frieren Konten ein

Die USA planen ebenso wie die EU Sanktionen. So sollen nach Angaben Obamas die Guthaben der syrischen Regierung in den USA eingefroren werden. Außerdem verhängte das Finanzministerium ein Importverbot für syrisches Erdöl.

Assad lässt die syrische Armee seit Monaten gewaltsam gegen Demonstranten im ganzen Land vorgehen. Bei der blutigen Unterdrückung der Protestbewegung kamen nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten seit Mitte März mehr als 2.000 Menschen ums Leben.

Assad hatte am Mittwoch in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon das Ende der Einsätze von Militär und Polizei gegen Oppositionelle verkündet. Die Einsätze seien "gestoppt" worden, sagte Assad laut einer Mitteilung der Vereinten Nationen. Die syrische Opposition dementierte dies: Bislang sei von einem Abzug der Armee und Milizen nichts zu sehen. In Homs habe es Gefechte zwischen regimetreuen Truppen und desertierten Soldaten gegeben, meldete ein Komitee der Protestbewegung.

Die Vereinten Nationen teilten mit, Assad habe in seinem Gespräch mit dem Generalsekretär zudem Reformvorhaben aufgezählt, die er in den kommenden Monaten angehen wolle. Dazu zählten eine Revision der Verfassung und Parlamentswahlen. Sowohl die USA als auch Deutschland, Großbritannien und Frankreich hatten sich bereits für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats eingesetzt, um Assads Vorgehen zu verurteilen. Dies scheiterte bislang jedoch am Widerstand der Veto-Mächte China und Russland.