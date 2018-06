In Dänemark ist die zehnjährige Ära der rechtsliberalen Regierung vorbei, und das Land bekommt seine erste Premierministerin: Die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt wird an der Spitze eines Mitte-Links-Bündnisses regieren. "Dänemark hat eine Mehrheit für eine neue Politik", sagte Thorning-Schmidt auf der ekstatischen Feier der Sozialdemokraten.

Der Erfolg des "Roten Blocks" mit insgesamt 50,2 Prozent der Stimmen wäre aber ohne den Stimmzuwachs der sozialliberalen Radikale Venstre (9,5 Prozent) und der linken Enhedslisten (6,7 Prozent) nicht möglich gewesen. Die Sozialdemokraten (24.9 Prozent) werden mit ihren Juniorpartnern, zu den auch die Soziale Volkspartei (9,2 Prozent) gehört, verhandeln müssen, um aus dem breiten Spektrum der Standpunkte eine Regierungsgrundlage zu schustern. So beansprucht Johanne Schmidt-Nielsens Partei Enhedslisten als "Wachhund am Zentrum der Macht" Einfluss für "menschliche Politik" in Einwanderung und Wirtschaft. Der Journalist Troels Mylenberg sieht in der neuen Regierungskonstellation eine Chance auf Rückkehr zur Konsensdemokratie. Breite inhaltliche Kompromisse könnten den Tauschgeschäft-Modus zwischen rechtsliberaler Regierung und Dänischer Volkspartei ablösen.

Obwohl die Venstre-Partei des amtierenden Premierministers Lars Løkke Rasmussen mit 26,7 Prozent stärkste Kraft im Parlament bleibt, muss dieser als Premierminister zurücktreten. Der Wahlbeobachter des Dänischen Rundfunks, Jens Ringberg, begründet die Niederlage des rechtsliberalen Bündnisses mit dem schlichten Wunsch der Dänen nach einer neuen Politik. In vergangenen Parlamentswahlkämpfen hatte der "Blaue Block", noch unter Anders Fogh Rasmussen, auf positive Wachstumszahlen und niedrige Arbeitslosigkeit verweisen können. Mit Regierungsbilanzen konnte der amtierende Rasmussen dieses Mal nicht punkten. Vielmehr haften Wirtschaftskrise und steigende Arbeitslosenzahlen an seinem Image. Die Überwindung der Krise scheint eine Mehrheit der Dänen einem neuen Mitte-Links-Bündnis zuzutrauen.

Krisenmanagement der Sozialdemokraten gefragt

Im Wahlkampf standen sich zwei wirtschaftspolitische Programme gegenüber: Thorning-Schmidts Plan eines "Kickstarts" für Wachstum durch umfassende Investitionen und Rasmussens Plan für einen ausgeglichenen Staatshaushalt und Sparmaßnahmen. "Die Bürger hatten erstmals das Gefühl, zwischen zwei wirklichen Alternativen wählen zu können", so der Kopenhagener Politologe Yosef Bhatti. So hat das zu erwartende Kopf-an-Kopf-Rennen mit 87,7 Prozent zur höchsten Wahlbeteiligung seit 1984 geführt. Auch in Sozialen Netzwerken riefen Nutzer zur Wahl auf: Es gehe um etwas, hieß es dort. Das habe laut Bhatti besonders Jugendliche, Einwanderer, Arbeitslose und Niedrigverdiener vom Sofa geholt – Bevölkerungsgruppen, die tendenziell linke Parteien wählten und so auch zum Erfolg der Mitte-Links-Koalition beigetragen haben könnten.

Die Rückkehr zu einer sozialdemokratischen Regierung wird Dänemarks Ruf im Ausland zunächst aufpolieren: mit einer Premierministerin, einer Siegesrede für "Frieden, Gemeinschaft und Solidarität für alle in Dänemark" und der Chance auf vernünftige Konsensdemokratie – und der Abwesenheit von Pia Kjaersgaard im Regierungsblock. Doch die Chefin der Dänischen Volkspartei hat in der Wahlnacht angekündigt, sich "als beinharte Opposition zu positionieren". Trotz erster Einbuße seit Parteigründung bleibt die Dansk Folkeparti mit 12,3 Prozent drittgrößte Partei. Das wird ihr in der Opposition für konkrete Gesetze wenig nützen. Parolen kann sie aber auch dort loswerden.

Die harte Einwanderungspolitik, unter Kjaersgaards Einfluss verabschiedet, will Thorning-Schmidt beibehalten. All ihre Partnerparteien im Roten Block hatten zwar wesentliche Lockerungen in der Immigrationspolitik gefordert. Das hat zu einem starken Wahlergebnis der Enhedslisten und der Radikale Venstre beigetragen, ohne die Thorning-Schmidts Regierungsblock nicht zustande gekommen wäre. Eine Parlamentsmehrheit aus Sozialdemokraten und rechtsliberalen Parteien wird jedoch zukünftige Entschärfungsversuche überstimmen können. Ein erster Dämpfer für die Utopie des "Dänemarks für alle". Ob die neue Regierung dem Vertrauen der Dänen in sozialdemokratisches Wirtschaftskrisenmanagement gerecht werden kann, ist offen. Die geplante Finanzreform wird ein erster Test, wie gut der neue Regierungsblock zusammenarbeitet.