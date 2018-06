Vor Wiederaufnahme der Gespräche zwischen griechischer Regierung und der sogenannten Troika haben Demonstranten in Athen den Zugang zu mehreren Ministerien blockiert. Vor dem Finanzministerium versammelten sich rund 200 Protestierende. An die Troika bestehend aus Vertretern der EU-Kommission, der Europäischer Zentralbank (EZB) und des Internationalem Währungsfonds (IWF) gerichtet riefen sie: "Nehmt euren Rettungsplan und haut ab." Die Blockade habe am Morgen begonnen und solle bis Freitag andauern, hieß es. "Wir werden zwei Tage hier bleiben", sagte ein Demonstrant.

Die Demonstranten erklärten, sie wollten Finanzminister Evangelos Venizelos daran hindern, sich mit den Troika-Vertretern zu treffen. Auch vor dem Innen-, dem Justiz-, dem Arbeits-, dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsministerium fanden Proteste statt. In einer Erklärung der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes Adedy wurden die Aktionen mit den von der Troika geplanten "barbarischen Maßnahmen" begründet, die zu weiteren Gehaltskürzungen, höheren Steuern und Massenentlassungen führen würden.

Streiks legen öffentliches Leben in Athen lahm

Am Donnerstag kehren die Experten der Troika, die Griechenlands Spar- und Reformbemühungen bewertet, nach Athen zurück. Von ihrer Einschätzung hängt ab, ob die nächste Tranche der Hilfskredite in Höhe von acht Milliarden Euro an Athen überwiesen wird. Sollte diese Rate nicht ausgezahlt werden, droht Griechenland nach offiziellen Angaben Mitte Oktober die Zahlungsunfähigkeit. Mit einem Ergebnis der Prüfung wird nicht vor Anfang kommender Woche gerechnet.

Die Troika war vor etwa einem Monat aus Athen abgereist, weil das Land bei seinen Sparversprechen hinterherhinkte. EU und IWF hatten die Rückkehr ihrer Experten von zusätzlichen Sparschritten abhängig gemacht. Die Regierung hatte daraufhin Steuererhöhungen, Lohn- und Gehaltskürzungen und einen Stellenabbau im öffentlichen Dienst angekündigt. Am Dienstag brachte sie eine neue Immobiliensteuer durch das Parlament. Die Gewerkschaften kündigten an, ihre Proteste in den kommenden Wochen auszuweiten.

Erst am Mittwoch hatten Streiks und Proteste das Leben in der griechischen Hauptstadt zum wiederholten Mal zum Erliegen gebracht. Den dritten Tag in Folge wurde der öffentliche Nahverkehr bestreikt, auch die Taxifahrer waren im Ausstand. In den Krankenhäusern legten die Beschäftigten die Arbeit für drei Stunden nieder.