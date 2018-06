Es ist ein hochgradig verwickelter Konflikt. Er dreht sich um Grenzen, Siedlungen, Sicherheit, um palästinensische Flüchtlinge und die heilige Stadt Jerusalem. Seit fast zwanzig Jahren gibt es Versuche, ihn zu befrieden , fast immer gesponsert und befördert durch die Vereinigten Staaten.

Doch ein für die Palästinenser zufrieden stellendes Ergebnis sprang nie dabei heraus. Im Gegenteil, abgesehen von der israelischen Siedlungsaufgabe im Gaza-Streifen, haben sich tatsächlich mehr und mehr jüdische Siedlungen im Westjordanland etabliert, während sich der Lebensraum der palästinensischen Bevölkerung immer weiter fragmentierte.

Kein Wunder also, dass Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas das Vertrauen in Gespräche verloren hat und nun seinen Aufnahmeantrag für eine UN-Vollmitgliedschaft an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon übergeben hat, damit dieser ihn an den Sicherheitsrat weiterleitet.

Mit dem Antrag brüskiert Abbas Israel und die USA offen. Doch der tote Verhandlungsprozess um eine Zweistaatenlösung ließ aus seiner Sicht keine Alternative mehr zu. Abbas verlagert mit diesem Schritt einen Teil dieses Prozesses von der bilateralen auf die internationale Ebene.

Die USA haben bekanntlich bereits angekündigt, die Abbas-Initiative im Sicherheitsrat gegebenenfalls mit einem Veto zu stoppen. Die Palästinenser werden dann versuchen, in der UN-Vollversammlung zumindest einen aufgewerteten Beobachterstatus als Nicht-Mitgliedsstaat zu erreichen. Dafür hatte sich am Mittwoch auch Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy ausgesprochen und diesen Weg als Zwischenlösung bezeichnet, um mehr Zeit für ein "endgültiges Abkommen" zwischen Israelis und Palästinensern zu gewinnen.

Sarkozy skizziert einen Friedensplan

Der Sprecher der palästinensischen Delegation in New York, Nabil Schaath, sagte: "Die Vereinten Nationen sind die einzige Alternative zu Gewalt". Doch ließ Schaath eine Hintertür offen. Die Palästinenser würden dem Sicherheitsrat Zeit geben, den Antrag zu studieren. Genau dieser Zeitpuffer ist es, auf den vor allem die Verhandler des Nahost-Quartetts hoffen. Es will parallel zum Vorgehen der Palästinenser eine Erklärung verabschieden, die nach einjähriger Gesprächspause eine Rückkehr zu Verhandlungen möglich machen soll. Gelingt dies, könnte die Entscheidung über den palästinensischen UN-Antrag für einige Monate aufgeschoben werden.

Grundlinien der Erklärung hat Sarkozy bereits skizziert: Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen innerhalb eines Monats, eine Einigung auf Grenzen binnen eines halben Jahres sowie ein Friedensvertrag innerhalb von zwölf Monaten. Zugleich schlug Sarkozy vor, dass der bisherige Status der Palästinenser zu einem "Beobachterstaat" aufgewertet wird. Das bedeutet einen in der UN bislang wohl noch unbekannten Staatlichkeitszustand, irgendwo zwischen dem jetzigen Zuschauerstatus der Palästinenser und dem eines staatlichen Nichtmitgliedes, wie es der Vatikan ist.