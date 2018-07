ZEIT ONLINE: Herr Alsalahi, können Sie uns beschreiben, wie die Lage in Jemens Hauptstadt Sanaa in den vergangenen Tagen war?

Fuad Alsalahi: Tagtäglich finden hier Massendemonstrationen statt, die regierungstreuen Truppen reagieren darauf mit heftigem Beschuss. Seit Sonntag starben mehr als 70 Menschen, 1.000 wurden verwundet. Hinzu kommt die schwierige humanitäre und wirtschaftliche Lage. Seit Tagen gibt es keinen Strom mehr in der Stadt, die Lebensmittel werden knapp. Auch wird es immer schwieriger, Kranke zu versorgen. Wir werden in der Stadt fast belagert.

ZEIT ONLINE: Wie ist die politische Lage?

Alsalahi: Ebenfalls sehr kompliziert. Wir wissen nicht, was die internationalen Vermittlungsversuche bringen werden. Zur Zeit befinden sich Gesandte der UN und des Golf-Kooperationsrates in Sanaa. Trotzdem geht das Militär weiter gewaltsam gegen die Demonstranten vor.

ZEIT ONLINE: In den vergangenen Wochen war es um die jemenitische Protestbewegung ruhiger geworden. Was hat diese Eskalation ausgerechnet jetzt verursacht, wo die diplomatischen Bemühungen für eine Lösung der Krise intensiviert werden?

Fuad Alsalahi Fuad Alsalahi lehrt politische Soziologie an der Universität Sanaa. Seit dem Ausbruch der Unruhen im Jemen vor einigen Monaten beobachtet er die Entwicklung im Land und gilt als Kritiker des Regimes von Präsident Ali Abdallah Saleh.

Alsalahi: Ich glaube, dass die Regierungstruppen und die Truppen, die sich von ihnen abgespalten haben und jetzt auf der Seite der Protestbewegung kämpfen, Tatsachen schaffen wollen, und das parallel zu den politischen Verhandlungen. Das Regime von Präsident Salih will wieder die Oberhand gewinnen. Das Militär kennt nur die Sprache der Gewalt. Und die Teile der Armee, die jetzt gegen die Regierungstruppen kämpfen, sind nicht stark genug, um die Regimetreuen zu besiegen. Es scheint einen Patt zwischen beiden Armeegruppen zu geben. Aber die Demonstrationen gehen weiter. In Sanaa, in Taiz und anderen Städten.

ZEIT ONLINE: Oft ist zu lesen, im Jemen seien so viele Leute bewaffnet, dass die Gefahr eines umfassenden Bürgerkriegs sehr real sei.

Alsalahi: Zunächst einmal: Es ist nur ein Klischee, dass das jemenitische Volk bewaffnet und gewaltbereit ist. Wäre dies so, hätten die Menschen im Jemen das Regime schon am ersten Tag der Revolution verjagt. Ich denke, die meisten Jugendlichen und Stammesführer wollen einen zivilisierten Weg einschlagen. Dennoch ist ein Bürgerkrieg im Jemen nicht unwahrscheinlich. Als zum Beispiel regierungstreue Truppen das Haus des Stammesführers Scheich Al-Ahmar angegriffen haben, hat sein Stamm es verteidigt. Das führte zu heftigen Kämpfen, in deren Folge ein ganzes Stadtviertel zerstört wurde. Die Lage kann jederzeit explodieren. Schon in den sechziger Jahren hat das Land einen schlimmen Bürgerkrieg erlebt, der acht Jahre gedauert hat.