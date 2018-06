Der jemenitische Präsident Ali Abdullah Salih ist nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Saudi-Arabien in den Jemen zurückgekehrt. Er landete am frühen Morgen auf dem Flughafen der Hauptstadt Sanaa, hieß es aus Behördenkreisen. Bewohner von Sanaa berichteten, Soldaten hätten eineinhalb Stunden lang Freudenschüsse abgegeben, nachdem sich die Nachricht von seiner Ankunft verbreitet hatte.

In Jemen angekommen, rief Saleh die Konfliktparteien zu einer Waffenruhe auf. Alle politischen und militärischen Parteien sollten sich an eine Waffenruhe halten, sagte ein Vertreter des Präsidentenpalastes. Um das Blutvergießen zu beenden und eine Lösung für den Konflikts zu finden, gebe es keine andere Möglichkeit als "den Dialog und Verhandlungen". Die Bundesregierung forderte Saleh nach seiner Rückkehr auf, den Weg für einen "friedlichen und geordneten Übergang" freizumachen.

Salih war am 3. Juni bei einem Angriff auf seinen Palast in Sanaa verletzt worden, einen Tag später wurde er zur medizinischen Behandlung unter anderem von Verbrennungen in ein Militärkrankenhaus in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eingeliefert. Das Krankenhaus verließ er bereits Anfang August, seitdem hielt er sich offiziellen Angaben zufolge zur weiteren Genesung in Saudi-Arabien auf.

Die Proteste gegen Salih setzten sich in Sanaa unterdessen fort: In den Stadtteilen Hasaba im Norden Sanaas kam es zu Gefechten, berichteten Anwohner. Nach Angaben eines Arztes wurden auf dem Platz des Wandels, dem Zentrum der Proteste, in der Nacht zum Freitag zwei Menschen beim Einschlag von Granaten getötet.

Allein in den vergangenen fünf Tagen sollen in Sanaa bei den Protesten mehr als 100 Menschen getötet worden sein. Die Protestbewegung demonstriert seit etwa acht Monaten gegen die Präsidentschaft von Salih und liefert sich Kämpfe mit den Soldaten der Regierung. Salih ist seit 1978 an der Macht.