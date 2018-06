Knapp zwei Monate nach den Anschlägen in Norwegen hat die rechtspopulistische Fortschrittspartei (FrP) bei den Kommunal- und Regionalwahlen große Verluste verzeichnen müssen. Nach dem vorläufigen Endergebnis verlor die Partei 6,1 Prozent gegenüber ihrem Ergebnis von 2007 und kam lediglich auf 11,4 Prozent. Der Attentäter Anders Behring Breivik war bis zum Jahr 2006 selbst Mitglied der Fortschrittspartei.

Die Wahlen galten als Möglichkeit für die Bürger, sich mit ihrer Stimmabgabe gegen die rassistischen Thesen Behring Breiviks zu stellen. Der Rechtsextremist hatte am 22. Juli in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen getötet. Die Zeitung Aftenposten schrieb am Montag, nie zuvor hätten Kommunal- und Regionalwahlen "eine so symbolische Bedeutung" gehabt wie in diesem Jahr.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei von Ministerpräsident Jens Stoltenberg konnte laut den Hochrechnungen um zwei Punkte auf 31,6 Prozent zulegen - vor den Anschlägen hatte sich noch ein deutlicher Stimmenrückgang abgezeichnet. Seiner Partei kam offenbar zugute, dass der Regierungschef für seinen besonnenen Umgang mit dem Anschlag allgemein gelobt wurde. Am stärksten aber legten die auf Landesebene oppositionellen Konservativen zu. Sie kamen mit einem Plus von 8,8 Prozentpunkten auf 28 Prozent und profitierten damit am meisten von den abgewanderten FrP-Wählern.

Gegen den Wunsch der Polizei wird Breiviks Verfahren nicht hinter verschlossenen Türen fortgesetzt. Richterin Anne Margrethe entschied am Montag, zur nächsten Anhörung des 32-Jährigen am 19. September erstmals Überlebende der Anschläge, Angehöriger der Opfer sowie andere Geschädigte zuzulassen. Die Berichterstattung bleibt jedoch strikten Beschränkungen unterworfen. Bei der Anhörung geht es um eine Verlängerung von Breiviks Untersuchungshaft und der Beibehaltung seiner völligen Isolierung.