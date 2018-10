Algerien hat einem Medienbericht zufolge ein Einreisegesuch des langjährigen libyschen Machthabers Gadhafi ignoriert. Gadhafi habe versucht, den algerischen Präsidenten Abdelasis Bouteflika telefonisch zu erreichen, doch dieser habe sich geweigert, den Anruf entgegenzunehmen, berichtet die Zeitung El-Watan unter Berufung auf Kreise des Präsidialamtes in Algier.

"Es ist nicht das erste Mal, dass Gadhafi und seine Gesandten versucht haben, mit dem algerischen Präsidenten in Kontakt zu treten", schreibt das Blatt. Gadhafi halte sich in der Grenzstadt Ghadames versteckt und versuche von dort aus, über seine Aufnahme in Algerien zu verhandeln. Von dem Oberst fehlt seit der Einnahme der libyschen Hauptstadt Tripolis vor einer Woche durch die Rebellen jede Spur.

Seine Frau Saifa sowie seine drei Kinder Aischa, Hannibal und Mohamed konnten sich bereits nach Algerien absetzen. Nach Angaben des US-Außenministerium hat die algerische Regierung einen Brief an die Vereinten Nationen geschickt, wonach Gadhafis Tochter Aischa auf ihrer Flucht vor den Rebellen an der algerischen Grenze ohne medizinische Hilfe eine Tochter zur Welt bringen musste. Der Brief solle belegen, dass sie aus humanitären Gründen aufgenommen wurde.

Arabische Medien spekulierten, dass der 69-jährige Gadhafi in Bani Walid südlich von Tripolis untergetaucht sei. Die Stadt stehe unter dem Schutz der Warfalla, des größten libyschen Stammes, berichtete der arabische Nachrichtensender Al Arabiya. Dagegen behauptete ein ehemaliger Leibwächter von Gadhafis Sohn Chamis, dass sich der Ex-Diktator in die 770 Kilometer südlich von Tripolis gelegene Garnisonsstadt Sebha abgesetzt habe.

Die Söhne des untergetauchten Diktators haben sich unterdessen widersprüchlich über die Strategie der Gadhafi-Anhänger geäußert – jeweils im Namen ihres Vaters. Saif al-Islam rief die Anhänger des Regimes mit Durchhalteparolen zum Kampf auf und versprach den baldigen Sieg. "Greift die Feinde an, wo immer sie sind", sagte er nach CNN-Berichten in einer vom arabischen Sender Al Rai TV ausgestrahlten Botschaft. "Der Sieg ist nah." Die Gegner des Regimes nannte er "Verräter und Ratten." Er halte sich in einem Vorort der Hauptstadt Tripolis auf. Seinem Vater gehe es gut. "Wir trinken Tee und Kaffee", sagte er.

Sein jüngerer Bruder Al-Saadi Gadhafi bezeichnete dagegen in einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al Arabiya die Rebellen als "Brüder". Sollte er damit das Blutvergießen beenden, sei er noch am Abend bereit, sich den Rebellen zu ergeben. Nach Berichten des arabischen Nachrichtensender Al Jazeera gab er ebenfalls an, im Namen seines Vaters zu handeln. Er sei autorisiert, mit dem Übergangsrat über ein Ende des Blutvergießens in Libyen zu sprechen, habe der 38-Jährige gesagt.

Auch nach Angaben der Rebellen verhandelt er bereits über Sicherheitsgarantien für eine Kapitulation. Der Vize-Präsident des Militärrats der Rebellen, Mehdi Harati, hatte kurz zuvor gesagt, Saadi zögere, sich den Rebellen zu ergeben. Er müsse aber keine Angst um sein Leben haben.

Gadhafis früherer Außenminister Abdelati el Obeida ist derweil nach Angaben der Rebellen gefasst worden. Dies sagte Militärratspräsident Harati vor Journalisten in Tripolis. Ein Mitarbeiter des Pressereferats der Rebellen, Mohammed Elkisch, sagte, Obeida sei am Mittwoch in einem Vorort der Hauptstadt gefangen genommen worden.