Ermittler des libyschen Übergangsrates haben in der Hauptstadt Tripolis ein Massengrab mit mehr als 1.200 Leichen entdeckt. Bei den Getöteten handele es sich um Häftlinge aus dem Staatssicherheitsgefängnis Abu Salim, die im Juni 1996 von Mitarbeitern des Gadhafi-Systems ermordet worden seien, zitierten arabische Medien einen Sprecher des Übergangsrats. Das Grab sei in der Nähe des Gefängnisses gefunden worden.

Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass 1996 bei einem Massaker in Abu Salim etwa 2.000 Gefangene getötet wurden. Es gilt als Vergeltungsaktion des Regimes für eine Häftlingsrevolte, die wegen schlechter Haftbedingungen ausgebrochen war. Angeordnet hatte das Blutbad der Geheimdienstchef Abdullah Senussi. Wie Gadhafi und sein Sohn Saif al-Islam ist er untergetaucht. Auch gegen ihn hat das Strafgericht in Den Haag Haftbefehl erlassen.

Die Leichen der in Abu Salim Getöteten wurden nie an die Angehörigen übergeben. Menschenrechtler hatten stets vermutet, dass sie im Bereich des Gefängnisses verscharrt wurden.

Das Abu-Salim-Gefängnis war bis zum Zusammenbruch des Regimes vor einem Monat in Betrieb. Die Insassen waren dort aus politischen Gründen inhaftiert, in fast allen Fällen ohne Anklage, Haftbefehl oder Gerichtsurteil. Zur Zeit der Befreiung von Tripolis durch die Milizen des Übergangsrats verließ das Wachpersonal die Haftanstalt, die Gefangenen gingen nach Hause.

Gefechte gegen Gadhafis Truppen in Sirte

Unterdessen gehen die Kämpfe um die Stadt Sirte weiter. Nato-Flugzeuge griffen den Geburtsort Gadhafis an, um die Kämpfer der Übergangsregierung NTC am Boden zu unterstützen. Sie trafen dort aber auf so heftigen Widerstand der Gadhafi-Anhänger, dass sie sich zurückziehen mussten.



"Die Nato hat heute viele Bomben abgeworfen", sagte ein Kämpfer über das Ausmaß der Luftangriffe vom Sonntag. Ein Sprecher der Übergangsregierung erklärte, ihre Kräfte hätten die Stadt am Samstag von zwei Seiten angegriffen. "Das heißt nicht, dass Sirte schon befreit ist, ist aber ein Zeichen, dass die Stadt bald frei sein wird." Die Einnahme wäre ein weiterer schwerer Rückschlag für Gadhafi, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist. NTC-Kämpfer warfen Gadhafis Gefolgsleuten vor, die Flucht von Einwohnern Sirtes zu verhindern. Die Menschen würden als Schutzschilde missbraucht.

Alte Regimetruppen griffen auch die Wüstenoase Ghadames an der Grenze zu Algerien an. Nach Darstellung der Übergangsregierung wurden die Angreifer aber zurückgeschlagen.

Am Sonntag wurde nach mehrtägiger Vorbereitung auch die deutsche Botschaft in Tripolis wiedereröffnet. Die diplomatische Vertretung war am 3. März aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Seit Mai arbeitete ein deutsches Verbindungsbüro im damaligen Sitz der Rebellen-Bewegung in Bengasi.