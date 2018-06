Die Truppen der libyschen Übergangsregierung haben den Flughafen der Gadhafi-Hochburg Sirte erobert. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Seit einer Woche versuchten die Kämpfer der neuen Regierung Sirte einzunehmen, waren zunächst aber mit zwei Großangriffen gescheitert. Scharfschützen und Artilleristen des gestürzten Machthabers hielten sie auf Abstand.

Am Dienstag meldeten die Truppen erste Erfolge und nahmen den Ostteil der Stadt ein. Dazu gehörte auch der Hafen der Küstenstadt. Sirte gilt neben Bani Walid als letzte verbliebene Hochburg der Anhänger des langjährigen Machthabers Muammar al-Gadhafi.

Um die verwundeten Soldaten aus der Stadt zu bringen, fehlt es der Übergangsregierung an Treibstoff für Rettungsfahrzeuge. Nach Angaben eines UN-Vertreters haben die Truppen deswegen die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. Die Staatengemeinschaft habe Lastwagen mit Trinkwasser für die Flüchtlinge aus Sirte losgeschickt, die sich täglich zu Tausenden entweder in Richtung Benghasi oder Misrata aufmachten.

Die anhaltenden Kämpfe um Sirte und Bani Walid machten es derzeit noch unmöglich, Hilfskräfte in die Städte zu entsenden, sagte der UN-Vertreter. "Wir würden die beiden Städte gern erreichen, aber bislang konnte niemand dorthin gelangen."

Interpol fordert Auslieferung von Gadhafi-Sohn

In Lyon stellte die internationale Polizeiorganisation Interpol im Namen Libyens einen Eilantrag auf Auslieferung des zweiten Gadhafi-Sohnes, Saadi Gadhafi. Er war vor drei Wochen nach Niger geflohen. Der Nationale Übergangsrat beschuldigt ihn, für Militärschläge gegen die Proteste verantwortlich zu sein.

Interpol hat bereits sogenannte "red notices", vergleichbar mit internationalen Haftbefehlen, gegen Muammar al-Gadhafi, seinen Sohn Saif al-Islam und den ehemaligen Geheimdienstchef Abdulla al-Senussi verhängt. Deren Verbleib ist immer noch unklar.

Gadhafis früherer Ministerpräsident Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi bleibt derweil in Tunesien in Haft. Der Generalstaatsanwalt habe entschieden, den Mann in Haft zu lassen, nachdem die Libyer seine Auslieferung beantragt hätten, sagte sein Anwalt.

Zuvor war er zu sechs Monaten Haft wegen illegaler Einreise verurteilt worden, dann aber von einem Berufungsgericht freigesprochen worden. Mahmudi trat seinem Anwalt zufolge nach der tunesischen Entscheidung in einen Hungerstreik.