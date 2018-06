Jonas A. Lubinski Johansen hat einen schrecklichen Sommer hinter sich. Der 17 Jahre alte Norweger war auf der Insel Utøya , als Anders Behring Breivik bei seinem dortigen Amoklauf 69 Menschen tötete. Johansen wurde angeschossen. Er sah mehrere seiner Parteifreunde sterben.

Doch der junge Mann hat nicht aufgegeben: Im Rollstuhl und auf Krücken machte er nur wenige Wochen später Wahlkampf für die Arbeiterpartei (Ap) von Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Eben die Partei, deren Nachwuchs der Attentäter auslöschen wollte. Nun sitzt Johansen im Kommunalrat der Kleinstadt Rygge. Bei den norwegischen Kommunalwahlen am Sonntag bekam er eines von acht Ap-Mandaten in seiner Heimatstadt.

Als Breivik am 22. Juli auf Utøya anlegte, saß der junge Politiker mit mehreren Freunden von der AUF, der Jugendorganisation der Ap, auf der Insel in einem Café. Eine Gruppe weiterer Jugendlicher kam plötzlich panisch auf sie zu gerannt. Als klar war, dass sich ein Mörder auf Utøya befindet, verbarrikadierten sich Johansen und die anderen in einem Hinterzimmer des Lokals.

Breivik drang dennoch in den kleinen Raum ein. Er drängte die Jugendlichen in eine Ecke und begann zu schießen. Johansen traf er am Unterarm, am linken Fuß und an einem Finger. Der 17-Jährige stellte sich tot. Andere AUF-Mitglieder fielen nach den Schüssen ebenfalls zu Boden. Sie simulierten nicht – Breiviks Patronen trafen sie tödlich. Der Attentäter verzichtete auf weitere Schüsse, Johansen überlebte. Viermal wurde er seitdem operiert.

Die Arbeiterpartei macht Jungpolitiker "sichtbarer"

Der Jungpolitiker gilt in seiner Partei als Nachwuchshoffnung. "Jonas ist ein politisches Talent", sagte die Rygger Spitzenkandidatin Inger-Lise Skartlien der Lokalzeitung Moss Avis . Sie freut sich, dass ihn Utøya "nicht von seiner weiteren Betätigung an der Politik abbringen wird."

Auch viele andere Jungsozialisten, die auf der Insel waren, lassen sich von ihrem politischen Engagement nicht abbringen. Sie folgten dem Aufruf des Vorsitzenden der Jugendpartei, Eskil Pedersen. "Wir werden den Kampf für unsere Überzeugungen nicht aufgeben", hatte er nach dem Attentat auf der Partei-Homepage geschrieben.

Mehrere AUF-Nachwuchspolitiker zogen denn auch bei den Kommunalwahlen zu Beginn dieser Woche in die Räte ihrer Kommunen ein. Die Ap stellt ihre Jungen vermehrt in den Vordergrund: "Meine Partei in Rygge hat uns junge Kandidaten bewusst sichtbarer gemacht", sagte Johansen der Moss Avis . Auch Madeleine Kolberg Kristiansen, wie ihr politischer Mitstreiter im Jahr 1993 geboren, hat es in Rygge in den Kommunalrat geschafft. In Oslo sitzt nun unter anderem die 18-jährige Prableen Kaur für die Ap im Stadtrat. Sie ist in der Hauptstadt die stellvertretende Vorsitzende der AUF. Auch sie ist eine Utøya-Überlebende. "Ich glaube aber nicht, dass Utøya der Grund ist, warum ich gewählt wurde", sagte sie dem Dagbladet . Vielmehr hätten ihr die Debatten mit dem Rechtspopulisten Carl I. Hagen viele ihrer 3.856 persönlichen Wählerstimmen gebracht.