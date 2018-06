Der Weltsicherheitsrat lässt sich mit dem Aufnahmeantrag der Palästinenser in die Vereinten Nationen Zeit. Das mächtigste UN-Gremium trennte sich am Montag in New York ohne formelle Abstimmung. Nach Angaben von Diplomaten bestand aber große Einigkeit darin, den Antrag zunächst in einem Ausschuss von Juristen prüfen zu lassen. Der formelle Beschluss dazu soll am Mittwoch gefasst werden. Am Donnerstag oder Freitag könne sich der Ausschuss dann konstituieren.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte am Freitag in New York die Aufnahme eines Staates Palästina als 194. Mitglied in die Vereinten Nationen beantragt. Die USA haben im Weltsicherheitsrat ihr Veto angekündigt, solange die Palästinenser mit Israel noch keinen Frieden geschlossen haben.

Der Rat werde am Mittwoch wieder zu Beratungen in dieser Sache zusammentreten, sagte der Ratspräsident, der libanesische UN-Botschafter Nawaf Salam. Zuvor hatte das Gremium eine gute Stunde über das kontroverse Thema beraten.

Palästinenser drängen auf schnelle Entscheidung

Deutschlands UN-Botschafter Peter Wittig hatte in der Sitzung noch einmal betont, dass Deutschland den politischen Schwerpunkt beim Nahostquartett aus UN, EU, USA und Russland sehe. Deutschland werde sich aber konstruktiv an den weiteren Beratungen des Sicherheitsrates zum Palästinenserantrag beteiligen. Dafür seien in der Charta und der Geschäftsordnung klare Verfahren vorgesehen, die es einzuhalten gelte.

Die Palästinenser drängen inzwischen auf eine schnelle Entscheidung ihres Antrags. "Wir erwarten eine Abstimmung innerhalb weniger Wochen", sagte der UN-Vertreter der Palästinenser, Riyad Mansur. "Das Entscheidende ist aber: Das Verfahren hat begonnen! Und wir sind bereit, uns selbst zu regieren."

Mansur äußerte keinen Zweifel, dass der Antrag auf UN-Mitgliedschaft eines Staates Palästina die nötige Mehrheit von neun der 15 Stimmen im Sicherheitsrat findet. "Dass UN-Generalsekretär Ban Ki Moon unser Ersuchen innerhalb weniger Stunden weitergegeben hat, zeigt doch, dass es keine Bedenken geben kann", sagte Mansur. Im Sicherheitsrat gebe es neun Länder, die die Palästinenser anerkannt hätten. "Natürlich rechnen wir damit, dass uns diese Freunde Palästinas auch ihre Stimme geben", erklärte Mansur.

Zuvor hatte Außenminister Guido Westerwelle die Israelis und Palästinenser in seiner Rede vor den Vereinten Nationen zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Beide Seiten sollten "umgehend" miteinander verhandeln, sagte Westerwelle in der UN-Vollversammlung. Der Außenminister ließ weiterhin offen, wie die Bundesregierung in der Frage eines Palästinenserstaats als UN-Mitglied abstimmen wird.