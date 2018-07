Gegen internationalen Widerstand hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen beantragt. Der 76-Jährige übergab in New York UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon das Ersuchen auf Vollmitgliedschaft. Damit hat Abbas trotz tagelanger diplomatischer Bemühungen, ihn davon abzuhalten, seine Ankündigung umgesetzt.

Nach dem Treffen mit Ban hielt Abbas eine Rede vor der UN-Vollversammlung. Dabei forderte er die Mitglieder der Vereinten Nationen auf, die Palästinenser in ihre Reihen als Vollmitglied aufzunehmen. "Die Zeit für einen palästinensischen Frühling mit einer Unabhängigkeit der Palästinenser ist angebrochen." Die Palästinenser wollten einen Staat mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit für alle Menschen.

Die Israelis machte Abbas für den Stillstand der Friedensbemühungen verantwortlich: Vor einem Jahr habe die Weltgemeinschaft große Erwartungen gehabt und auf ein Abkommen im Nahen Osten innerhalb eines Jahres gehofft. Die israelische Regierung habe aber die internationalen Bemühungen torpediert und die "geweckten Hoffnungen zerstört".

Israels Weigerung, das Ende des Siedlungsbaus und die Grenzen von 1967 als Vorbedingung für Gespräche anzuerkennen, seien für das bisherige Scheitern verantwortlich. Die von Israel gebaute Mauer "frisst sich in unser Land, teilt es in isolierte Inseln und Schluchten, trennt Familien und Gemeinden und zerstört den Lebensunterhalt von Zehntausenden unserer Familien", sagte Abbas.

Im Namen des palästinensischen Volkes strecke er der israelischen Regierung die Hand entgegen. "Lasst uns Brücken der Verständigung bauen statt Brücken für Grenzübergänge und eine Trennmauer."

Israel bedauert Palästinas UN-Antrag

Die israelische Regierung bedauerte den Antrag. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beklagte sich zudem über die Haltung der internationalen Gemeinschaft zu seinem Land. "Israel wird mehr als jedes andere Land der Welt verurteilt", sagte er knapp eine Stunde nach Abbas' Rede vor der Vollversammlung. Israel habe seit seiner Gründung allen immer in friedlicher Absicht die Hand gereicht. Er reiche sie seinen Nachbarn auch jetzt, sagte Netanjahu, "ganz besonders dem palästinensischen Volk, mit dem wir anhaltenden Frieden suchen".

Die Initiative der Palästinenser ist innerhalb der Weltgemeinschaft heftig umstritten, ihr werden kaum Chancen eingeräumt. Im UN-Sicherheitsrat müssen mindestens neun der 15 Mitglieder für den Antrag stimmen. Zudem darf keine der fünf Vetomächte dagegen stimmen. Die Vetomacht USA lehnt eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser ohne eine Verhandlungslösung mit Israel ab. Deutschland ist derzeit nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat sich mehrfach gegen einen palästinensischen Alleingang ausgesprochen.

Sollte der Antrag scheitern, wollen die Palästinenser versuchen, in der UN-Vollversammlung wenigstens einen aufgewerteten Beobachterstatus als Nicht-Mitgliedsstaat zu erreichen. Er hat nicht denselben Stellenwert wie die Vollmitgliedschaft. In der UN-Vollversammlung hat kein Staat ein Vetorecht. Die Palästinenser dürften dort eine breite Mehrheit hinter sich vereinen können.