In Wahlkampfzeiten ist manches möglich, was sonst undenkbar scheint. In Polen etwa traut sich dieser Tage sogar ein Erzkonservativer wie Jarosław Kaczyński in die Unterwelt der Warschauer Clubszene. In Kellerräumen, in denen sonst Studenten trinken und tanzen, stellt sich Kaczyński im Zwielicht der Disko-Scheinwerfer den Fragen junger Männer und Frauen. Mehr noch: Im Club Hybrydy beginnt der 62-Jährige unvermittelt einen kurzen Flirt mit einer jungen Dame, die seine Tochter oder Enkeltochter sein könnte. Den Augenaufschlag der 23-jährigen Sylwia Ługowska beantwortet Kaczyński mit einem Handkuss und einem schelmischen Lächeln.

In Polen ist Wahlkampf. Am 9. Oktober entscheiden die Bürger, ob der rechtsliberale Premierminister Donald Tusk weiterregieren darf oder ob Kaczyński in das Amt zurückkehrt , das er von 2006 bis 2007 schon einmal innehatte. Es ist ein harter Zweikampf. Und erst recht ist es die Zeit politischer Versprechungen und persönlicher Verbiegungen. Kaczyński etwa gilt nicht nur als eingefleischter Junggeselle, sondern auch als unbeugsamer Streiter für die rein konservativ-katholische Lehre. Nun aber trifft er sich im Club Hybrydy zum Gespräch mit einer Gruppe junger Politikerinnen um die Studentin Sylwia Ługowska.

Das ist neu in Polen, und es sorgt für Gesprächsstoff. Ługowska und ihre Mitstreiterinnen stammen aus dem Nachwuchs der Kaczyński-Partei Recht und Gerechtigkeit (PIS). Seit Wochen umwerben die Engel, wie die Medien sie schnell getauft haben, mit viel Esprit und Sexappeal die Jugend des Landes. Dort gelten die Konservativen gemeinhin als altbacken – entsprechend schlecht haben sie zuletzt bei Wahlen in dieser Wählergruppe abgeschnitten. Jetzt aber sind die jungen Frauen der PIS der Wahlkampf-Hit schlechthin.

Einige Boulevard-Zeitungen hatten zunächst nur Ługowska zum Engel erkoren, weil der erste große öffentliche Auftritt der 23-Jährigen vielen Polen den Kopf verdrehte. Bei einem Treffen des PIS-Nachwuchses hatten die Wahlkampfstrategen die Schöne mit dem kastanienbraunen Haar in der ersten Reihe neben dem allmählich in die Jahre kommenden Vorsitzenden platziert. Immer wieder wanderten Kaczyńskis Augen verstohlen zu der Sitznachbarin. "Ist Angelina Jolie in die PIS eingetreten?", fragte anschließend der Super Express .

Inzwischen hat die PIS ein halbes Dutzend weiterer Polit-Engel in ihren Reihen ausfindig gemacht. Gemeinsam locken sie die Bürger auf Wahlplakaten: "Kommt mit uns, wir siegen!" Erste Erfolge stellen sich ein. Die PIS hat den Umfrage-Abstand auf Tusks Bürgerplattform (PO) auf fünf Prozentpunkte mehr als halbiert. Das Rennen gilt wieder als offen, obwohl Kaczyński im Falle eines Sieges Schwierigkeiten haben dürfte, einen Koalitionspartner zu finden. Und ihm stellt sich noch ein weiteres Problem. So schreibt die konservative Zeitung Rzeczpospolita unter Anspielung auf die hochhackigen Schuhe einiger der Engel mit missbilligendem Unterton von einer "Kampagne auf High Heels". Kaczyński hat bei seiner Stammklientel einen Ruf als aufrechter Konservativer zu verlieren.