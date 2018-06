Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 haben die US-Behörden vor möglichen Terrorangriffen gewarnt. Es gebe eine "spezifische und glaubwürdige" Bedrohung, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnten Attentäter versuchen, in New York oder Washington mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge explodieren zu lassen.

Das Heimatschutzministerium rief die US-Bürger vor dem Wochenende zur Vorsicht auf. Die Bedrohung sei allerdings "nicht bestätigt". "Wir nehmen alle Informationen über Bedrohungen ernst und haben alle notwendigen Maßnahmen ergriffen und werden dies weiterhin tun", hieß es in der Erklärung.

New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg sagte, es gebe "glaubhafte Informationen, dass Terroristen einen Plan ausgearbeitet haben". In der Stadt würden zusätzliche Polizeieinheiten mobilisiert. "Einige davon werden Sie bemerken, andere nicht", sagte Bloomberg, fügte aber hinzu, dass die Berichte über eine Bedrohungslage nicht bestätigt seien.

Suche nach versteckten Bomben

Der New Yorker Polizeichef Raymond Kelly kündigte eine verstärkte Suche nach möglicherweise versteckten Bomben an, etwa in geparkten Autos. Besonders an strategisch wichtigen Punkten wie Brücken, Tunneln und auf Fähren sollten strenge Kontrollen stattfinden. An Orten wie dem Times Square und dem Grand Central Bahnhof würde verstärkt nach verdächtigen Personen und Stoffen gesucht. Die Zahl der Patrouillen werde um 30 Prozent aufgestockt.

US-Präsident Barack Obama forderte die US-Sicherheitsdienste nach Angaben eines Mitarbeiters des Weißen Hauses dazu auf, ihre Anstrengungen gegen eine Terrorgefahr zu verstärken. Obama wurde demnach über die Bedrohung unterrichtet und den ganzen Tag über auf dem Laufenden gehalten.

Den unterschiedlichen US-Medienberichten zufolge sollen drei Verdächtige im August in die USA eingereist sein. Sie sollen vorhaben, Autos oder Lastwagen mit Sprengstoff zu beladen und detonieren zu lassen. Laut dem Fernsehsender ABC reisten die Verdächtigen aus Afghanistan ein und legten mindestens einen Zwischenhalt ein, möglicherweise im Iran. Einer der Eingereisten sei US-Bürger, berichtete der Sender unter Berufung auf einen US-Behördenvertreter.

Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf einen Anti-Terror-Beamten, dass Extremisten aus Pakistan mit Verbindungen zum Terrornetzwerk al-Qaida Anschläge mit Autobomben in den USA planen könnten. Der TV-Sender NBC berichtete, dass die Sicherheitsbehörden derzeit über eine Anhebung der Terrorwarnstufe berieten.

Nach Angaben der New York Times wurden zwei Mietlastwagen, die in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri vermisst und im Zusammenhang mit den Terrorplänen gesucht worden waren, aufgefunden. Der Verdacht in Bezug auf die Lastwagen soll sich aber nicht erhärtet haben. Bislang hatte die US-Regierung betont, dass es keine Hinweise auf eine unmittelbare Bedrohung gebe. Das Weiße Haus erklärte allerdings, die USA seien mit Blick auf den Jahrestag "wachsam wie immer".

De Sender CNN zitierte einen hochrangigen US-Regierungsbeamten mit den Worten, dass die Informationen um den vergangenen Mittwochmittag herum eingetroffen seien. Auf einer Skala von eins bis zehn werde die aktuelle Bedrohung bislang auf einer Stufe fünf oder sechs eingeordnet. Die Washingtoner Regierung stehe in engem Kontakt mit den Behörden auf Ebene der Bundesstaaten und Lokalregierungen.