Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge am Horn von Afrika und auf der arabischen Halbinsel einen Ring von geheimen Stützpunkten für Drohnen aufgebaut. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf US-Behörden, die unbemannten Flugkörper sollten vor allem gegen Al-Qaida-Ableger in Somalia und dem Jemen eingesetzt werden.



Ein Drohnen-Lager sei in Äthiopien eingerichtet worden. Einen Teil des Landes kontrolliert die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz aus Somalia. Ein weiterer Stützpunkt wird nach Angaben der Zeitung im ostafrikanischen Inselstaat Seychellen im Indischen Ozean errichtet. Eine kleine Flotte von Kampfdrohnen stehe auf der Inselgruppe bereit, nachdem eine Testmission ihre Einsatzfähigkeit für Somalia bestätigt habe.

Die USA und die Regierung der Seychellen hatten bereits die Präsenz von Drohnen auf der Insel bestätigt, allerdings vor allem für den Einsatz gegen Piraten. US-Präsident Barack Obama hatte im vergangenen Jahr angekündigt, keine Soldaten nach Somalia und Jemen senden zu wollen. Eine Stellungnahme zu dem Bericht lehnte er ab.

CIA trifft Vorkehrungen auf der Arabischen Halbinsel



Dem Bericht zufolge sind Drohnen auch aus dem nordostafrikanischen Land Dschibuti nach Somalia und in den Jemen gestartet. Zudem plane der US-Geheimdienst CIA eine geheime Landebahn auf der Arabischen Halbinsel, um auch von dort aus bewaffnete Drohnen in den Jemen schicken zu können.



Die USA verüben bereits regelmäßig Angriffe mit unbemannten Kampfdrohnen in der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan, die als Rückzugsort für Kämpfer der Taliban und des Terrornetzwerks al-Qaida gilt. Washington befürchtet aber auch Anschläge von Rebellen aus Somalia oder dem Jemen. Die Al-Shabaab-Miliz, die weite Teile Somalias unter ihrer Kontrolle hat, soll Verbindungen zu al-Qaida unterhalten.

In mindestens sechs Ländern habe die US-Regierung bisher Drohnen für tödliche Angriffe eingesetzt: Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia und Jemen.