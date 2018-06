Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman gab am Freitag viele Interviews. Im arabischsprachigen BBC-Fernsehen sagte sie, sie freue sich über den Preis, wolle ihn aber allen Aktivisten des arabischen Frühlings widmen. Auf Al Jazeera betonte die 32-Jährige, der Preis würde der arabischen Demokratiebewegung und der jemenitischen Opposition einen Schub geben. Sie rief ihr Volk dazu auf, weiterhin gegen den Präsidenten Salih zu protestieren. Auch sei der Friedensnobelpreis die erste Stufe für eine juristische Verfolgung des Machthabers. Salih sei der "oberste Terrorist" und solle vor Gericht gestellt werden, forderte Karman schließlich im in Dubai ansässigen Nachrichtensender Al Arabiya.

Auffällig still hingegen verhielten sich arabische Offizielle: Aus den Herrscherpalästen gab es bisher keine Glückwünsche an die Preisgewinnerin. Und das, obwohl sie die erste arabische Frau ist, die diesen renommierten Preis erhält. Nicht einmal aus den Ländern, in denen im Laufe des arabischen Frühlings drei langjährige Diktatoren aus dem Amt gejagt wurden (Tunesien, Ägypten und Libyen), gab es Reaktionen der Regierungen auf die Auszeichnung.

Glückwünsche arabischer Internetnutzer indes ließen nicht lange auf sich warten. Auf Twitter und auf diversen Seiten der arabischen Nachrichtensender bekundeten sie ihre Freude. Viele betrachteten die Ehrung der jungen Frau als eine Ehrung für die gesamte arabische Revolution. Ein Leser auf der arabischen Seite von Al Jazeera kommentierte: "Tawakkul hat den Preis wirklich verdient, weil sie in der Lage war, viele Dinge zu schaffen, die Männer nicht schaffen konnten. Sie hat ihre Stimme gegen Unrecht erhoben. Ich gratuliere herzlich!"

Nur vereinzelt versuchten Kommentatoren, die Preisträgerin zu diffamieren. Sie wurde als eine Spionin des Westens bezeichnet, und ihr Einsatz für Menschen- und Frauenrechte wurde als unislamisch bezeichnet.

Der bekannte ägyptische Aktivist Wael Ghonim, der als einer der Favoriten für den Friedensnobelpreis galt, schickte seine Glückwünsche an Karman per Twitter. Er sei stolz auf sie, denn sie habe die Auszeichnung wirklich verdient. "Der größte Preis für uns alle sind demokratische arabische Staaten, die die Rechte der Menschen achten", twitterte er.