Griechenland kann erst für November mit neuem Geld aus dem Euro-Rettungsschirm rechnen. Die Experten von EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank benötigten für ihre Prüfungen in Athen mehr Zeit als ursprünglich geplant, sagte Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker. Die für den 13. Oktober geplante Beratung über die Freigabe der nächsten Kredit-Tranche von acht Milliarden Euro sagte Juncker ab.

Die Finanzminister der 27 EU-Staaten setzen am heutigen Dienstag in Luxemburg ihre Gespräche über die Lage in Griechenland fort. Juncker zeigte sich zuversichtlich, dass die Regierung in Athen die Voraussetzungen für weitere Hilfen erfülle. Die Gelder sollten aber in diesem Fall erst "im Laufe des Oktobers" freigegeben werden. Ohne weitere Milliarden-Hilfen ist Griechenland demnächst pleite. Belgiens Finanzminister Didier Reynders sagte, das Land brauche in der zweiten Novemberwoche neues Geld.

"Sehr ambitionierter" Entwurf für 2012

Die griechische Regierung hatte am Montag eingestanden, dass die mit den Gläubigern vereinbarten Sparziele nicht erreicht werden. Sie erwartet für 2011 ein Haushaltsdefizit von 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts statt der angestrebten 7,4 Prozent. Für 2012 rechnet Athen mit einem Defizit von 6,8 Prozent anstatt von 6,5 Prozent, wie bisher angenommen. Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos sagte, der Haushaltsentwurf für 2012 sei sehr ambitioniert. Die Euro-Gruppe forderte die Regierung in Athen zu weiteren Einsparungen in den Jahren 2013 und 2014 auf.

Die Finanzminister der Euro-Staaten einigten sich in Luxemburg auf eine Lösung im Streit um Sicherheiten, die vor allem Finnland im Gegenzug für neue Hilfskredite verlangt hatte. Künftig können die geldgebenden Euro-Staaten griechische Staatsanleihen als Sicherheitspfand verlangen. Dafür müssen aber schlechtere Bedingungen wie etwa niedrigere Zinsen für die Kredite hingenommen werden. Außer Finnland zeigte kein Staat Interesse an dieser "Pfand"-Regelung.

Bankenbeteiligung und Effizienz-Hebel

Die Euro-Länder ziehen eine stärkere Beteiligung der Banken am zweiten Rettungspaket für Griechenland in Betracht. Seit dem Beschluss des Planes am 21. Juli habe sich die Lage verändert, sagte Juncker. "Wir diskutieren über technische Revisionen." Juncker und EU-Währungskommissar Olli Rehn forderten außerdem, das Kreditvolumen des Rettungsfonds EFSF über einen sogenannten Hebel zu vergrößern. Die Effizienz der Kreditsumme von 440 Milliarden Euro werde gesteigert, sagte Juncker, doch "es wird keine Mehrbelastung für den deutschen Steuerzahler geben".

Rehn ergänzte, der EFSF brauche mehr Feuerkraft, um eine Ansteckung anderer Euro-Staaten zu verhindern und Banken rekapitalisieren zu können. Nach Angaben Junckers fehlt nun nur noch die Zustimmung von zwei Staaten zu der geplanten Ausweitung des Krisenfonds – die der Niederlande und des Wackelkandidaten Slowakei.

Die Finanzminister wollen heute eine Verschärfung des Euro-Stabilitätspaktes beschließen, die ab Januar 2012 gelten soll. Das Europaparlament hatte bereits zugestimmt. Außerdem sollen schärfere Regeln für den gigantischen außerbörslichen Handel mit Derivaten und Kreditausfallversicherungen auf den Weg gebracht werden.