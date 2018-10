Im Gaza-Streifen sind nach Angaben von Rettungskräften seit Samstag zehn Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Es handelte sich nach israelischen Angaben um militante Kämpfer der radikalen Organisation Islamischer Dschihad. Zuvor war ein 56-jähriger Israeli bei einem Angriff mit einer Grad-Rakete russischen Typs in Aschkelon tödlich verletzt worden.

Auch in der Nacht zum Sonntag setzten militante Palästinenser ihre Raketenangriffe auf Israel fort. Am frühen Sonntagmorgen verkündeten die Palästinenser die Rückkehr zu dem von Ägypten vermittelten Waffenstillstand. Kurz darauf starb ein weiterer Palästinenser durch neuen israelischen Beschuss.

Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, seit Mitternacht seien zehn weitere Geschosse auf Israel abgefeuert worden. Zwei davon seien von einem Raketen-Abwehrsystem abgefangen worden. Israels Luftwaffe habe als Reaktion auf die andauernden Angriffe sechs Ziele im Gaza-Streifen bombardiert. Im nördlichen Teil des Palästinensergebiets habe man drei Raketen-Abschussrampen sowie einen Schmugglertunnel und im südlichen Teil zwei Terrorstätten angegriffen. Seit Mittwoch hätten die Palästinenser rund 40 Geschosse auf Israel abgefeuert, fast die Hälfte davon Grad-Raketen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, die "harte Reaktion der Armee wird, wenn nötig, noch härter sein".



Die Raketenangriffe hatten sich nach einem Angriff der israelischen Luftwaffe auf ein Trainingslager der Al-Kuds-Brigaden, dem bewaffneten Arm der militanten Organisation Islamischer Dschihad, am Samstag deutlich verstärkt. Dabei waren fünf Islamisten getötet worden. Nach israelischen Angaben waren sie dabei, neue Raketenangriffe vorzubereiten. Bei weiteren israelischen Angriffen starben im Gaza-Streifen vier weitere Palästinenser.



In zahlreichen israelischen Städten wurde angeordnet, dass die Schulen am Sonntag, dem ersten Arbeitstag der jüdischen Woche, geschlossen bleiben.