Sie sollen die Welt von morgen regieren, jene 45 jungen Machthungrigen, die in Neu Delhi am erstmals stattfindenden "Asien-Forum für globales Regieren" teilnehmen. Auf diesem außenpolitischen Seminar, dem Asian Forum on Global Governance, ließen sie sich von extra eingeflogenen Experten über die globale Krisen- und Katastrophenlandschaft informieren – um dann zu grübeln, was sie besser machen könnten.

Doch das, was sie auf dem von Ex-ZEIT-Chefredakteur Theo Sommer moderierten und der ZEIT-Stiftung organisierten Forum zu hören bekamen, sollte sie erstmal nicht zuversichtlich stimmen. Das zukünftige Regieren wird der Nachwuchselite nicht leicht gemacht: "Gut, ihr seid die Leute von morgen, aber wir hinterlassen Euch ein Riesenchaos", warnt Banning Garrett, außenpolitischer Experte vom Atlantic Council in den USA.

Garret gibt damit den Ton der Konferenz an: Wo man hinschaut – nur Probleme. Und zwar nicht nur im Westen. Ein indischer Redner spricht vom stagnierenden Fortschritt der untersten Kasten in Indien, auch der Moslems. Er skizziert eine Zukunft des Subkontinents mit gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit, Bevölkerungsexplosion und ungleicher Geschlechterverteilung.

Nicht viel besser klingt, was eine China-Expertin erzählt: Von einem Reich der Ingenieure, das vollkommen an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei plant – mit Überinvestitionen in Dämme und Autobahnen, ohne Einsicht in die Grenzen der Natur. Das alles garniert der Amerikaner Garrett mit seinen gezielten Provokationen: "Wir schauen alle nervös auf China. Was soll das? Wünschen wir uns etwa Chinas Misserfolg?" fragt Garrett. Oder er sagt: "Die Mittelklasse in aller Welt will Fleisch essen. Aber haben wir uns das nicht alle gewünscht? Dass die Armen reicher werden und essen wie wir?"

Den "jungen Führern" in der Runde wird ganz mulmig. Erst redeten sie munter drauflos, jetzt stellen sie nur noch vorsichtige Nachfragen. Ob denn die UN helfen und ihren Auftrag erfüllen könne, will eine junge EU-Bürokratin aus Brüssel wissen. Was denn das Gesamtergebnis all der Krisen sei, fragt ein deutscher Jungingenieur. Und ein aufstrebender Politiker aus den Philippinen erkundigt sich mutig, was das denn alles mit dem einfachen Bürger zu tun habe und wie der reagieren könne.

Junge Revolutionäre sitzen da nicht am Tisch. Gerade die asiatischen Teilnehmer des Forums dachten ihre Länder auf Kurs im asiatischen Jahrhundert. Aber gegenüber den Gedankengebäuden der Experten fühlen sie sich offenbar hilflos und sagen nichts.

US-Mann Garrett aber will am Ende wieder Mut machen: "Die globale Mittelklasse könnte gemeinsame Werte entwickeln. Ihre Bedürfnisse sind überall ähnlich", sagt der US-Experte. Doch das ist zumindest einem Theo Sommer zu einfach. "Jetzt soll wohl die Mittelklasse die Welt retten", raunt er am Rande und denkt an die alten Parolen von der Arbeiterklasse. Aber ob seine jungen Gäste auch soweit zurückdenken?