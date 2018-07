Die US-Regierung hat hochrangigen Mitgliedern zufolge keine harten Beweise für Kenntnisse der obersten iranischen Führung über das angebliche Mordkomplott gegen den saudi-arabischen Botschafter in Washington. Es sei "mehr als wahrscheinlich", dass der geistliche Führer und die militärische Eliteeinheit al-Quds von den Plänen gewusst hätten, sagten Regierungsvertreter. Diese Schlussfolgerung gründe sich aber vor allem auf Analysen und das Wissen über Aufbau und Funktionsweise der al-Quds.

Die Aktion sei sicherlich nicht abseits des Systems geplant worden. Andere Teile der zersplitterten iranischen Führung wie Präsident Mahmud Ahmadineschad müssten aber "nicht zwangsläufig davon gewusst haben", sagten sie weiter. Dennoch gelten die Revolutionsgarden und deren Eliteeinheit al-Quds als die wichtigsten Stützen des schiitischen Systems. Daher sei es auch wahrscheinlich, dass Ajatollah Ali Chamenei, der geistliche Führer Irans und Oberbefehlshaber der Quds, von den Plänen gewusst habe.

Medienberichten zufolge ist der verhaftete Tatverdächtige vor rund einem Jahr nach Iran gezogen. Die Frau des 56-Jährigen beteuerte in Interviews seine Unschuld: Auch wenn sie inzwischen getrennt von ihm lebe, könne sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, "dass er zu so etwas fähig wäre", sagte sie dem TV-Sender KVUE in Texas.

Anschlagsplan am Telefon diskutiert

Der Anklageschrift zufolge bekleidet ein Cousin des Verdächtigen einen hohen Posten bei der al-Quds. Den Behörden zufolge hat der Angeklagte nach seiner Festnahme die Pläne unter Beisein von Ermittlungsbeamten mit einem Quds-Verbindungsmann am Telefon diskutiert.

Mehrere hochrangige Regierungsvertreter sagten, dass das angebliche Komplott ungewöhnlich schlecht organisiert worden sei. "Wir hätten erwartet, dass die Quds-Truppe ihre Spuren effektiver verwischt", sagte einer von ihnen. Ein anderer meinte, der Plan für einen gewaltsamen Angriff in den USA liege "sehr außerhalb des Musters" jüngster Aktionen der Eliteeinheit.

Ein Iran-Experte des Kongresses äußerte Zweifel an den angeblichen Plänen. "Ein Autoverkäufer aus Texas, der nicht wirklich selbst ein Quds-Mitglied ist und seit vielen Jahren in den USA lebt – das passt nicht zusammen", sagte Kenneth Katzman. "Es kann dazu einen gewissen Kontakt mit der Quds gegeben haben, aber die Idee eines gezielten, voll durchdachten Plans, genehmigt von hohen Stellen der iranischen Führung, strapaziert die Gutgläubigkeit."

Iran hat die Komplottvorwürfe zurückgewiesen. Der Vorfall belastet die ohnehin schwierigen Beziehungen von USA und Saudi-Arabien zur Regierung in Teheran und droht die Spannungen in der Region zu verschärfen.