Am Ende lag er halbnackt da. Man hatte wohl versucht, ihm das Hemd auszuziehen, die Hand steckte noch im Ärmel. 20. Oktober 2011: Muammar al-Gadhafi ist tot – fast auf den Tag genau 42 Jahre, nachdem er in Libyen die Macht übernommen hat. Fast auf den Tag genau acht Monate, nachdem in Benghazi die ersten Proteste gegen sein Regime begannen. Fast auf den Tag genau sieben Monate, nachdem Nato-Kampfflieger die ersten Stellungen seines Militärs bombardierten.

Können die Libyer jetzt endgültig ihre "Stunde Null" feiern, den Aufbau eines neuen Staates beginnen? Ist der Tod des Diktators, wie ein Kommentator auf Al Jazeera spekulierte, ein Segen für das Land, weil es allen einen langwierigen Gerichtsprozess erspart, weil es "den Blick nach vorn freimacht"?

Das triumphale Zurschaustellen des getöteten Feindes ist wahrlich kein erhebender Beginn einer neuen Ära, auch dann nicht, wenn er ein Diktator und Menschenschinder war. Aber man muss sich wohl die jahrzehntelange orwellsche Allmacht dieses Mannes und seines Geheimdienstes ausmalen, um die Jubelbilder aus Tripolis, Benghazi oder Misrata zu begreifen. Die Nachricht vom Tod allein reicht nicht. Man will die Leiche gesehen haben, um glauben zu können, was noch bis vor wenigen Monaten undenkbar schien: Er kann einem nichts mehr anhaben.

Er kann aber auch nicht mehr das Feindbild bieten, das die, gelinde gesagt, höchst unterschiedlichen Fraktionen der Gadhafi-Gegner bislang einigermaßen zusammen gehalten hat. Gadhafi ist tot, und ob die Parole vom neuen Libyen Islamisten, Stammesführern, Frauenrechtlerinnen, Mitläufern und Mittätern aus dem alten System eine ausreichend starke Klammer bieten wird, weiß niemand.

Herkulesaufgabe in Sachen Staatsaufbau

Was den Libyern jetzt bevorsteht, ist eine Herkulesaufgabe in Sachen Staatsaufbau, Wirtschaftsaufbau, Demokratisierung und Aussöhnungsarbeit. Für diese Einsicht brauchen sie keine westlichen Kommentatoren, das wissen sie selbst. Man sollte sich tunlichst vor überzogenen Erwartungen und vor der Hybris hüten, mit der USA, EU und Nato in den vergangenen Jahren an Afghanistan herumgedoktert haben. UN und EU werden sich am Staatsaufbau in Libyen beteiligen. Allerdings wird das unter sehr viel bescheideneren Vorzeichen als in Afghanistan geschehen – nicht zuletzt, weil sie im libyschen Übergangsrat und vermutlich auch in einer künftigen Regierung sehr viel stärkere und selbstbewusstere Verhandlungspartner vorfinden.

Das wiederum darf weder europäische Regierungen noch europäische NGOs daran hindern, beim Thema Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte auf völkerrechtlich verbindliche Grundsätze zu pochen. Libyen hat jetzt die Chance, die dem Irak bislang versagt geblieben ist: Die Verbrechen einer Diktatur aufzuarbeiten. Das konnte den Irakern bislang nicht gelingen, weil ihr Land nach dem Sturz Saddams sofort in einen Bürgerkrieg taumelte, sich also die nächste Schicht der Zerstörung über die alten Traumata legte.

In Libyen kann das gelingen, wenn sich das Land nicht durch Fraktionskämpfe aufreibt, wenn die Wunden von gestern nicht in die Racheaktionen von morgen münden.

Hier dürfen und sollen sich westliche Regierungen und NGOs sehr wohl und mit Nachdruck einmischen. Erstens durch Hilfe beim Aufbau von Polizei und Justiz, bei Wahrheitskommissionen und Dokumentationszentren. Zweitens durch beständigen Druck auf den Nationalen Übergangsrat und jede künftige Regierung, die Menschenrechtsverletzungen der eigenen Anhänger zu unterbinden, aufzuklären und zu ahnden.

Drittens durch einen ehrlichen Blick in den Spiegel und ein gründliches Ausforsten der eigenen Aktenschränke. Über Gadhafis Tod freuen sich nicht nur die Libyer, sondern klammheimlich auch diverse westliche Regierungen. Hätte Gadhafi seine letzte Schlacht überlebt und wäre er in Libyen oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auf der Anklagebank gelandet – er hätte vermutlich viel mehr über Deals mit Europa und den USA erzählen können, als man ohnehin schon weiß. Eine EU-Wahrheitskommission über all die falschen Geschäfte mit dem falschen Mann wäre vielleicht ein guter Anfang.