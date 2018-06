Der Sohn des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gadhafi, Mutassim Gadhafi, befindet sich offenbar doch nicht in den Händen der neuen libyschen Führung. "Es ist nicht wahr, dass Mutassim gefangen worden ist", sagte Wissam Ben Ahmed, ein Kommandeur der Kämpfer des Nationalen Übergangsrates.

Ein Vertreter des Übergangsrates hatte am Mittwochabend gesagt, der 36-jährige Mutassim sei bei Kämpfen Sirte gefangen genommen und in die Stadt Bengasi gebracht worden. Mutassim al-Gadhafi habe versucht, mit seiner Familie in einem Auto aus Sirte zu fliehen. Nach Bekanntgabe der vermeintlichen Festnahme waren in Tripolis und in der Hafenstadt Misrata Freudenschüsse zu hören. Die Nachricht war jedoch nicht offiziell vom libyschen Übergangsrat bestätigt worden.

Der Karrieresoldat und Arzt Mutassim al-Gadhafi war 2007 zum Chef des nationalen Sicherheitsrates berufen worden. Nach dem Vorwurf eines Putschversuchs ging er ins Exil nach Ägypten, doch sein Vater verzieh ihm und ließ ihn zurückkehren.

Mutassim galt vor dem Beginn des Aufstandes in Libyen als stärkster Konkurrent seines Bruders Seif al-Islam um die Nachfolge an der Staatsspitze. Er soll zuletzt den Widerstand der Gadhafi-Anhänger im 360 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis gelegenen Sirte befehligt haben. Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sirte gilt als eine der letzten Hochburgen von Gadhafi, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist.

In den vergangenen Wochen haben die einstigen Rebellen mehrmals die Festnahme von Gadhafi-Söhnen oder Vertrauten des Ex-Diktators gemeldet und gefeiert. Die Berichte erwiesen sich stets als falsch.