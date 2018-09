Als eines der letzten der 17 Euro-Länder haben die Niederlande den Weg für den Rettungsschirm EFSF freigemacht. Für einen entsprechenden Antrag im Parlament erreichte die gelb-schwarze Minderheitsregierung in Den Haag am späten Donnerstagabend eine deutliche Mehrheit.



Nach zweitägigen Debatten votierten 96 Abgeordnete in der namentlichen Abstimmung für den Ausbau des Rettungsschirms, 44 dagegen. Zuvor hatte der christdemokratische Finanzminister Jan Kees de Jager versprochen, dass die Abgeordneten nach dem Beispiel des Deutschen Bundestages eine weitgehende Kontrolle über die Anwendung des EFSF behielten. Die Regierung werde das Parlament über alle wichtigen Schritte und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Euro-Rettungsfonds informieren. Die Niederlande beteiligen sich mit 25 Milliarden Euro am EFSF.

Die größte Gruppe, die gegen den Gesetzentwurf stimmte, war die rechtsextreme Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders. Die PVV verfügt über 24 Sitze im Parlament und unterstützt die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Mark Rutte in vielen anderen politischen Fragen. Die meisten Oppositionsparteien votierten für die Stärkung des EFSF.

Unsicherheit in der Slowakei

Die Niederlande sind das drittletzte Land der Euro-Zone, das grünes Licht für EFSF gab. Zwei Parlamentsentscheidungen, in Malta und in der Slowakei, stehen noch aus. Maltas Volksvertreter wollen am kommenden Montag entscheiden. Hier gilt die Zustimmung als sicher.

Wie dagegen die Entscheidung im slowakischen Parlament am Dienstag ausfällt, ist unklar. Die kleinere slowakische Regierungspartei SaS, teilte mit, harte Bedingungen an ihre Zustimmung knüpfen zu wollen. Die SaS will das Gesetz nur passieren lassen, wenn im Gegenzug die Slowakei nicht dem permanenten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) beitritt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Vorschlag von den anderen Regierungsparteien und der EU akzeptiert wird.

Die slowakische Regierungschefin Iveta Radicova bemüht sich derzeit darum, ihren Koalitionspartner zu einer Zustimmung zu bewegen. EFSF kann nur in Kraft treten, wenn er von allen 17 Euro-Staaten angenommen wird. Ein Nein der Slowakei könnte die Ausweitung des Rettungsschirms insofern noch scheitern lassen.