"Ich bin ein Gejagter. Sie verfolgen mich überall – auf der Straße, in Restaurants, bis zu meinem Haus. Ich muss stets darauf achten, mit wem ich rede und wo ich hingehe." Obwohl er einen wahr gewordenen Albtraum beschreibt, klingt Thomas Sankara noch recht gelassen. Der 47-Jährige lebt als ruandischer Flüchtling in Kampala, der Hauptstadt des Nachbarlandes Uganda. Er ist ein eleganter und lässiger Typ, in weißem Hemd und mit Dreadlocks, doch früher einmal war er Soldat der Tutsi-Armee Rwandan Patriotic Front (RPF).

Sie kam nach dem ruandischen Genozid 1994 an die Macht, bei dem in wenigen Monaten 800.000 Menschen regelrecht abgeschlachtet wurden. Im Anschluss an den Befreiungskrieg distanzierte sich Sankara jedoch von der RPF und begann, sie öffentlich zu kritisieren. "Sehr bald entdeckte ich ihr wahres Gesicht: Sie morden, rauben und terrorisieren alle, die ihnen nicht passen." Sankara ist Musiker und begann, seine Erfahrungen in der Patriotischen Front in Songs zu verarbeiten. Von da an war er nirgends vor der neuen Regierung sicher. Zweimal sperrte man ihn in Gefängnisse, in denen er nur dank seiner Popularität als Musiker der geplanten Hinrichtung entkam und nach Uganda fliehen konnte.

Doch Sankaras Lage und die von rund 16.000 weiteren ruandischen Flüchtlingen in Uganda kann sich bald drastisch zuspitzen. Die ruandische Regierung beteuert nämlich, dass es keinen Grund für seine Staatsbürger gäbe, weiterhin im Exil zu leben. "Ruanda ist ein friedliches und stabiles Land geworden, in dem Rechtsstaatlichkeit und Transparenz herrschen.", erklärt der ruandische Botschafter in Uganda, General Frank Mugambage.

Die gejagten Tutsi wurden selbst zu Jägern

Daher soll zum 31. Dezember dieses Jahres die sogenannte Beendigungsklausel der Genfer Flüchtlingskonvention in Kraft treten. Damit verlieren alle ruandischen Flüchtlinge kollektiv ihren Flüchtlingsstatus und sind gezwungen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Diese Klausel wird angewandt, wenn es im Herkunftsland zu "grundlegenden, stabilen und dauerhaften Veränderungen" gekommen ist, die einen Flüchtlingsstatus überflüssig machen.

In der Tat hat sich Ruanda seit dem Völkermord 1994 enorm verändert. Seine Wirtschaft ist in nur 17 Jahren eine der stabilsten auf dem Kontinent geworden. Korruption und Kriminalität sind in dem gut durchorganisierten Staat ebenfalls ein vergleichsweise geringes Problem. Investoren schätzen Pünktlichkeit und Disziplin in der "Schweiz Afrikas" und loben die Republik als Musterland.